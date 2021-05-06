疫苗假「公務員不扣薪」引民怨　陳時中盼「民間企業可比照」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）



記者趙于婷／台北報導

為催打新冠肺炎疫苗，中央流行疫情指揮中心昨公布「疫苗假」，民眾施打後可請假，雇主可以不支薪，此政策公布後引來民怨。指揮官陳時中今受訪時表示，公務人員請疫苗假不會被扣薪，民間企業則會再和勞動部討論。他更直言「如果民間企業比照必辦理，我們會相當感謝。」

根據指揮中心宣布規定，勞工或公務人員前往接種疫苗及接種後若發生不良反應，自接種日起至接種次日24時止，均得申請疫苗接種假，請假者檢具疫苗接種紀錄卡申請即可，無需就診或其他證明；另也針對勞工或公務人員請假者訂定相關權益保障措施，包含勞工不得扣發全勤獎金、解僱；公務人員不得因此影響考績等事宜。

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針對疫苗假規定，國民黨立委徐志榮提到，疫苗假相關申請條件太模糊，不強破雇主支薪，這不就是變相勞工每月會被扣2天薪水？陳時中則回應，疫苗假是給民眾自己選擇，只要自覺有不良反應，都可以申請，要取得相關證明。

陳時中進一步舉例，以公務人員每個3萬元，如果請兩天疫苗假，不會被扣薪，也就是有薪假，「如果民間企業要比照辦理，我們也相當感謝。」

其他立委包括民眾黨立委賴香伶、國民黨立委陳玉珍也呼籲，指揮中心應研議推出有薪疫苗假。陳時中也坦言「基本上是希望不要變動現在基本規定，但會再跟勞動部談。」另外，北市醫師職業工會今也發聲明指出請疫苗假，不如「請病假」，因為還有半薪，陳時中則表示「這就是民眾的自由選擇。」