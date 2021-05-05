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剪刀石頭布「穩贏」法則！專家測萬次「出這拳」勝率最高

日本大學教授研究出猜拳的「第一拳」該如何出最能贏。（示意圖，photo-AC）

▲日本大學教授研究出猜拳的「第一拳」該如何出最能贏。（示意圖，photo-AC）

圖文／鏡週刊

「剪刀石頭布！」猜拳時第一拳你會出什麼呢？許多人都以為猜拳不論出什麼，勝率都在33％左右，但根據日本教授實際演練1萬多次後的結果，統計出「第1拳」跟平手後的「第2拳」這樣出，勝率最高。

據日本媒體指出，東京櫻美林大學的教授芳澤光雄為了剪刀石頭布的勝率研究，進行了1萬1,567次的猜拳，其中第一拳出石頭的約有35％、出布的約有33.3％，第一拳最少人出的則為剪刀，約31.7％。

綜合以上結果反推，若「第一拳出布」能贏過最多人出的石頭，其勝率最高；然而如果對方也出了布、導致第一拳平手，接著對方再出布的機率則會降到約22.8％，比較可能改出石頭或剪刀，因此第二拳出石頭至少還可以平局、是最為保險的選擇。

不同於台灣在猜拳時，喊完「剪刀石頭布」就直接出拳，日本人喊的是「最先出的是布」（最初はグー）、接著第二拳才正式猜拳，據說這種作法是由已故的日本搞笑巨匠志村健所發明，由於酒會過後要決定請客的人時，所有的人都已經喝醉、難以統一出拳的節奏，他才發明「第一拳先出布、第二拳再決勝負」的猜拳方式。


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