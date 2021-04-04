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「史上最狂部長」羅瑩雪　19句經典語錄大彙整看這裡

▲▼羅瑩雪。（圖／ETtoday資料照）

▲羅瑩雪。（圖／ETtoday資料照）

政治中心／綜合報導

法務部前部長、兒福聯盟基金會董事長羅瑩雪3日晚間因乳癌辭世，享壽69歲，震驚社會。快言快語的羅瑩雪2016年在立法院，曾就肯亞案、大馬案等議題上，多次與立委唇槍舌戰，更被網友封為「史上最狂的法務部長」，《ETtoday新聞雲》也整理出19句經典語錄。

1. 泰國人只會講泰國話。

羅瑩雪2016年為肯亞案槓上民代，一次在立法院接受時任民進黨立委尤美女質詢，尤美女提到被抓的同一批人中還有泰國人，「為什麼泰國人可以回泰國，台灣人不能回台灣？」羅瑩雪卻回答「因為泰國人只會講泰國話」讓尤美女聽了當場變臉。

2. 然後他就死掉了。

黃國昌擔任時代力量立委時，以國人在巴拿馬遭中國通緝，最後被送至古巴並跳樓身亡一事來質詢，事後羅瑩雪回答當下曾指示外館趕快針對此事進行討論，黃國昌問了一句「然後呢？」羅瑩雪竟回，「然後他就死掉了」，讓黃國昌暴怒，這句話還被網友kuso，在網路上興起造句大賽。

3. 你這樣的講法才是民粹。

時任民進黨立委的段宜康質詢肯亞案，怒罵「我們也不要檢察官、我們也不要法院了，我覺得妳真的可恥。」羅瑩雪回嗆「委員這樣講法才是民粹！」隨即準備走下台，結果被段宜康大罵「妳再講一次，上來！」

4. 我還沒講完啊！委員

時任民進黨立委顧立雄在質詢羅瑩雪時，羅瑩雪提到「包括卷證的仔細檢驗…」顧立雄問說「只有卷證嗎？」羅瑩雪回答「我還沒講完啊！委員」顧立雄當下露出三條線，笑笑地回問「我這位小委員斗膽問一下，大部長說完了嗎？」

5. 委員的質詢才是荒腔走板。

顧立雄質詢人權保障，對於台灣人被強押至中國大陸一事問羅瑩雪「妳覺得中國大陸的司法是獨立的嗎？」她坦言自己覺得不夠、不太能夠認同。顧立雄追問哪一部分不能夠太認同？羅瑩雪竟說「詳細狀況不知道，你不能問我不知道的事！」。

質詢尾聲，顧立雄痛批，羅瑩雪都是附和中國大陸，從未站在國人立場，荒唐至極，羅瑩雪則不甘示弱回嗆「委員的質詢才是荒腔走板」。

6. 別給我扣帽子。

黃國昌質疑法務部曾通知大陸到菲律賓抓犯案的台灣人。羅瑩雪當時受訪回應，「這完全是子虛烏有、不可能的事」，當時與外交部、陸委會一同商討解決辦法，但還沒開會，該名國人已回台灣，有很多汙衊實在不可取，「怎麼會憑空跑出一個說法，給我扣帽子。」

7. 沒有人通知我啊！

時任時代力量立委的徐永明曾引述過去的外國媒體報導指出，台灣人在肯亞涉嫌詐欺審理已登上版面，外交部、陸委會、刑事警察局都表示2014年已掌握案情，唯獨法務部不知情，未料，羅瑩雪回應，肯亞審判時，沒同意將人送到中國大陸，「我不知道，是沒有人通知我啊」

8. 我們也要去抗議嗎？我們如何管到全世界的事？

時任時代力量立委林昶佐詢問羅瑩雪，中國大陸近期成立的「境外緝捕局」以及長年來從事境外緝捕工作，「中國大陸普遍做法侵犯人權妳知道嗎？」

林昶佐表示，「境外緝捕局」長期侵犯人權，國際已經有9個國家譴責中國大陸涉及境外綁架、強行擄人、非法偵訊、釣魚陷害等非法方式。羅瑩雪則回，這跟台灣不一定有關係，難道它抓別的國家的民眾，「我們也要去抗議嗎？我們如何管到全世界的事？」

9. 我不用吞，因為我根本不收。

羅瑩雪到立法院報告肯亞案，與段宜康槓上。段宜康在臉書痛罵，「羅瑩雪當部長的法務部，價值大概只比痰盂高一咪咪」。對於段宜康的諷刺，羅瑩雪在中場休息受訪被問及這口氣是否吞得下去，她回應「我不用吞，因為我根本不收」；對於下午質詢時會抗議嗎？她則說「根本不用抗議，因為每個人個性就是這樣」。

10. 你不需要搞懂。

羅瑩雪親自執筆法務部新聞稿，怒指立委及名嘴又要救人、又罵法務部擺爛，該新聞稿點閱率近10萬次。段宜康質詢時，質問「徐永明『等人』」究竟包含誰，羅瑩雪則要段宜康別針對個人製造情緒對立，但段宜康不滿意答案並追問到底是誰？羅瑩雪起初不願回答，最後略微激動回應「你不需要搞懂，不要挑起對立！」

11.新聞稿不是想就寫。

立法院司法及法制委員會雖然主要議案是討論羈押法修法事宜，但立委繼續就肯亞案提出質詢，民進黨立委林俊憲詢問「是否會去參選？」她表示直接否定的態度，接著民進黨立委鍾佳濱又問「今晚還會不會寫新聞稿？」羅瑩雪則妙答「還不確定」、「新聞稿不是想寫就寫」。

12. 委員這麼注重人權，怎麼會先押人？

2016年，20名在馬來西亞涉詐騙的台灣人返抵國門，因無直接犯罪事證而獲釋，引發爭議。羅瑩雪在立法院答詢尤美女時主張，無罪推定原則，該批國人的行為在台灣沒有被害人，只能放人，大陸公安部則說有人報案，但相關資料還沒拿到，人就回來了。尤美女質疑既然馬來西亞方面認為是詐欺犯、多人自白從事詐騙行為，怎麼沒有羈押重大嫌疑人？羅瑩雪反嗆「委員這麼注重人權，怎麼會同意先押人再處理？」

13. 我用語音輸入。

羅瑩雪到立法院面對立委質詢肯亞案，顧立雄質詢中慰問羅瑩雪「辛苦了，還要手寫新聞稿」，羅瑩雪卻回答「不用手寫，語音輸入就可以了」

14. 帶風向女王？請委員自己帶回去。

民進黨立委管碧玲質詢時，送給羅瑩雪一個「帶風向女王」的稱號，羅瑩雪立刻回嗆「請委員自己帶回去！」

15. 我沒有先生嗎？

民進黨立委張宏陸質詢羅瑩雪的財產申報，質疑財產暴增1400萬，這些錢是怎麼來的？羅瑩雪則回答「我所有都是正當來源，不需要解釋」。張宏陸再問「妳一個月18萬…」羅瑩雪回了一句「我沒有先生嗎？」

16. 那請你告訴邱太三，他可以跟我講！

張宏陸質詢時表示，「我今天如果是法務部長，妳是立委，我就跟妳講我怎麼做啦！但我今天是立委，妳是法務部長，我是請教每個人的做法不一樣」。羅瑩雪聽完後則說「那請你告訴邱太三，他可以跟我講！」

17. 難道我們就可以這樣子有罪推定嗎？

尤美女質疑「妳沒有去調查，妳怎麼知道沒有？」羅瑩雪回說，「還沒有調查到之前當然是要說沒有啊，難道我們就可以這樣子有罪推定嗎？」

18. 詐騙公會很感謝。

民進黨立委蔡易餘在質詢大馬案時，問羅瑩雪「剛剛是不是說下機立刻放人很遺憾」，羅瑩雪脫口而出說「詐騙公會很感謝」。蔡易餘隨即反問「我們有詐騙公會？」並拿出網路上流傳的詐騙公文感謝文，問羅瑩雪「我們有詐騙公會？妳居然拿出詐騙公會文，妳是中華民國的法務部長嗎？」羅瑩雪回嗆「委員不要給我戴帽子，詐騙公會是剛剛林德福在質詢時，秀在螢幕上的，台灣不可能有。」

19.誰知道妳媽媽要病多久？那是妳家的事。

名嘴余莓莓爆料，當初和北捷打官司時，自己的母親已經癌症末期，她請求暫時停止審判，羅瑩雪是北捷的律師卻回說「誰曉得妳媽媽要病到甚麼時候？為什麼要停止訴訟？那是妳家的事。」

 

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