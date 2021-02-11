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紅包禁忌14點總整理！「百鈔取代千鈔」　橫式代表偏財

▲▼ 開工紅包（圖／記者劉維榛攝）

▲風水師提醒14個紅包注意事項。（圖／記者劉維榛攝）

記者崔子柔／綜合報導

年節時期送禮背後也有一番學問，其中光是紅包的金額、款式就有許多禁忌，旺好運風水命學老師楊登嵙就列出14項紅包的注意事項，提醒民眾別不小心觸了霉頭。不過民間習俗僅供參考，切勿過度迷信。

一、要使用全新的紅包袋

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不少人會因為臨時需要包紅包，就拿手邊已經使用過的紅包袋再次送出，但舊紅包袋象徵「好運被拿走」。尤其今年是牛年，切勿拿鼠年、豬年的包裝，更明顯不是新的。

二、紅包袋不能封口

被封起來的紅包袋有「封住財氣」的意思，但婚禮、葬禮等禮金需要封住，代表「只會給一次」。

三、金額要雙數

只有喪禮才會包單數，不過雖然4為雙數，但諧音和「死」相近，也是一大禁忌。

四、要使用新鈔

如果使用舊鈔，會有喜氣、財氣已經減弱的意象。

五、百元鈔代替千元鈔

百元鈔是紅色，比藍色的千鈔更顯喜氣，同時也能增加紅包的分量感，讓收禮者備感福氣。

▲▼開工紅包。（圖／記者陳俊宏攝）

▲用百鈔比千鈔更顯福氣。（圖／記者陳俊宏攝）

六、包給晚輩的金額要一致

如果晚輩發現自己的紅包比其他兄弟姊妹少，心裡可能會覺得長輩偏心而產生嫌隙。

七、包給長輩的紅包要每年增加

包給長輩的紅包稱為「添歲錢」，意在祝福對方能長命百歲，所以連年增加才有增福添壽之意。

八、包給晚輩的金額不宜比長輩多

即使跟晚輩感情再好，如果包得比給長輩的多，可能會衍生出晚輩出風頭或是不給長輩面子的場面。

九、勿在長輩面前開紅包

十、勿將紅包錢對折

紅包錢被折過，有將財運、好運折半的意思。

十一、紅包直式正財、橫式偏財

如果對方正在拓展事業，可以用直式的紅包袋，如果想祝福對方中獎等，可以用橫式的紅包袋，帶來偏財運。

▲儲蓄，理財，存錢，記帳，消費，財務。（圖／pixabay）

▲紅包錢不能馬上花掉。（圖／pixabay）

十二、勿單手收紅包

用單手接物品本來就有失禮儀，尤其是收紅包時，應該雙手接下並向對方祝賀，才能展現尊重的態度。

十三、勿讓紅包掉地

紅包若不慎掉落有「漏財」的意思。

十四、紅包錢不可馬上花

收到紅包應該先放在枕頭下壓歲，初五過後再存到戶頭裡。紅包是「發財金」，馬上花掉可能會漏財。

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