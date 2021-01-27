遊樂園直擊！國小弟「遭同學們巴頭、彈耳朵」仍微笑排隊　她爆心疼

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友昨日帶孩子到遊樂園玩，目睹國小生遭同學們接連欺負的過程，雖然想上前制止，但礙於自己帶著小小孩，並沒有實際行動；後來，她相當後悔，也不斷惦記此事，同為人母她不禁心疼，「這孩子平常在補習班，也是這樣被霸凌嗎？」

女網友在爆怨公社娓娓道來，當天她帶著孩子在排某項設施時，後面來了一群穿著制服，看似國小二、三年級的學生，「不知道是哪間補習班的，其中有個孩子不斷被欺負，一下被A彈耳朵、巴頭，一下被B抓領子、拿寶特瓶打，一下又被C弄，但孩子還是笑笑的聊天、排隊。」

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由於帶著小小孩，女網友當下只有怒視著欺負人的幾個學生，她不禁感嘆，「真的很想為這孩子討公道，很後悔怎麼沒有幫他，真的很讓人心疼。回家路上一直在想，這孩子平常在補習班，也是這樣被霸凌嗎？這孩子的父母知道孩子的處境嗎？欺負同學的父母，知道他們的孩子在外面都是這樣欺負別人的嗎？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

對此，網友們紛紛回應，「應該當下修理那些垃圾屁孩，也不要讓這個社會以後多增加幾個敗類」、「霸凌，無所不在」、「以牙還牙，十倍奉還」、「如果是我，當下肯定雞婆」、「我會拍下來，然後拎著他們找安親班老師」。

事後，原po也解釋道，當下除了要顧小孩外，也怕貿然介入，會讓該名孩子遭受更多欺壓，「之前帶孩子去公園，也是遇到壞孩子，當時有上前制止，但孩子卻說，齁...我們在玩啦，然後他們的父母一臉就是覺得，這媽媽有事嗎？」

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