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家扶忍痛宣布停辦「無限音樂會」：心疼孩子超過365天為登台努力

▲▼家扶基金會原定於1月31日在國父紀念館舉行《家扶七十心無限音樂會》，因國內疫情變化，經審慎評估後，今（21）日忍痛宣布音樂會實體活動「停辦」。（資料圖／家扶基金會提供）

▲家扶基金會忍痛宣布音樂會實體活動「停辦」。（資料圖／家扶基金會提供）

記者林育綾／台北報導

近日國內疫情變化，家扶基金會原定於1月31日在國父紀念館舉行《家扶七十心無限音樂會》，經審慎評估後，今（21）日忍痛宣布音樂會實體活動「停辦」，退票辦法近期將在家扶官網公佈。執行長何素秋十分心疼孩子們為了登台，經歷超過365天海選、培訓、努力不懈的練習，未來將以影像形式呈現，也歡迎民眾將已購入票券轉為「兒少才藝培育計畫」捐款。

家扶成立70年來，翻轉海內外50多萬名孩子的生命困境，為了激勵兒少勇敢編織夢想，打破內心自我劃定的貧窮疆界，原定於1月31日籌辦《家扶七十心無限音樂會》，一面為孩子打造夢想挑戰舞台，一面藉音樂會形式感謝社會大眾長期扶助和關懷。

▲▼家扶基金會原定於1月31日在國父紀念館舉行《家扶七十心無限音樂會》，因國內疫情變化，經審慎評估後，今（21）日忍痛宣布音樂會實體活動「停辦」。（資料圖／家扶基金會提供）

▲家扶基金會忍痛停辦《家扶七十心無限音樂會》實體活動。（資料圖／家扶基金會提供）

原本於防疫所需，即細緻規劃參與表演的兒少及與會支持的觀眾能在最安全的環境下表演與欣賞節目，制定完整的防疫配套，包括量測體溫、實聯制、落實全程佩戴口罩、加強消毒等。然近日疫情的變化，經審慎評估風險，考量表演兒少人數超過200位、在演出時間無法長時間保持社交距離、並於密閉空間有群聚的風險，守護兒少及與會觀眾健康為首要，今忍痛做出音樂會停辦的決定。

▲▼家扶基金會原定於1月31日在國父紀念館舉行《家扶七十心無限音樂會》，因國內疫情變化，經審慎評估後，今（21）日忍痛宣布音樂會實體活動「停辦」。（資料圖／家扶基金會提供）

▲許多孩子在這段時間為了登上大舞台，歷經海選、培訓，超過365天持續不間斷的努力。（資料圖／家扶基金會提供）

家扶基金會何素秋執行長表示，很心疼孩子在這段時間為了登上大舞台，歷經海選、培訓，超過365天持續不間斷的努力。為不埋沒孩子們認真準備，後續將以影像形式呈現孩子們的努力過程，及對各界支持者表達衷心感謝。

確認停辦《家扶七十心無限音樂會》後，民眾所預購門票將可全額退費，也歡迎能轉為捐款支持「兒少才藝培育計畫」，持續做孩子的圓夢推手。

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