鎮代會主席涉貪遭羈押！3律師助「隔空」指定代理全遭懲戒　



▲鎮代會主席涉貪遭羈押禁見，透過律師發送「簽名公文」至縣府指定代理主席，竹檢將3名涉案律師移送懲戒。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力、陳羿妏／新竹報導

新竹縣竹東鎮代會主席陳昌平因「落日計畫」LED案，涉嫌貪瀆、圖利廠商，8日遭法院裁定羈押禁見。然而，陳昌平人在看守所，卻能「隔空簽名」指定代理主席公文，誇張的是，代表會秘書也受理，將公文發給新竹縣政府，引發外界質疑。對此，新竹地檢署獲悉後開始偵辦，日前認定周姓、邱姓、張姓律師3人濫用律師權，協助陳昌平行使不正當行為，將3人移送律師懲戒委員會懲戒。



回顧案情，陳昌平因涉貪遭裁定收押禁見，副主席鍾桂龍也違反《選舉罷免法》遭判刑1年10月、褫奪公權2年，遭代表會停職，因此竹東鎮代會主席一位出現懸空狀態。孰料，人仍在看守所的陳昌平卻「隔空簽名」，「指定陳達琳代表代理主席」，下方還有壓上日期，以及2個不同筆跡的「陳昌平」親筆簽名，引發外界質疑，新竹地檢署隨後介入偵辦。

新竹地檢署表示，14日獲悉陳昌平於羈押禁見期間，以書面向該代表會指定陳達琳代表代理主席一事，隨即指派檢察官調查，認定周姓、邱姓、張姓律師違反律師法第43條第2項、律師倫理規範第37條規定，周姓律師另違反律師倫理規範第15條之規定，且情節重大，均聲請移送懲戒。

新竹地檢署指出，律師對於受委任、指定或囑託之事件，不得有不正當之行為或違反其職務上應盡之義務，而律師未得主管機關之許可，不得為受羈押之嫌疑人、被告或受刑人傳遞或交付任何物品，但與承辦案件有關之書狀，不在此限。

然而，邱姓、張姓律師明知上開規定，仍於看守所接見陳昌平時，為其傳遞與承辦案件無關之文件，濫用律師會面交往權且逾越辯護之目的，使陳昌平於羈押禁見期間，仍可下達書面指示給代表會，影響人民對司法之公正觀感，戕害律師形象，屬執行律師業務之不正當行為，另外，周姓律師為邱姓、張姓律師所屬事務所之主持律師，竟明知規定，仍授意邱姓與張姓律師傳遞交付前開書面資料，故將3人移送律師懲戒委員會懲戒。