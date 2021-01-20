到八大打工...「服務」到親爸！嫩妹羞恥感炸裂：渾身發熱又發冷

▲女網友因家中經濟不佳而到八大行業打工。（示意圖，Pexels）

圖文／鏡週刊

現實往往比謎片更離奇。一名家境不佳的女學生為了想在畢業前多存錢，透過朋友介紹進入八大行業打工，原本打算畢業後就金盆洗手的她，沒想到某天竟然在摸摸茶店「服務」到自己的爸爸，讓令她當下羞恥感直接爆炸，下班後也不敢回家面對家人，於是上網詢問網友如何面對這尷尬的情況。

這名女學生在網路論壇「zuvio-校園」發文，表示由於家中經濟狀況不好，又不願向家人伸手拿錢，在朋友的介紹下接觸八大行業，先做過一段時間的制服陪酒妹，但因酒量不好改做摸摸茶工作，沒想到之後竟會在上班場所和自己的父親相遇。

女學生表示當天進包廂和一名男子四目相交，仔細一看發現竟對方就是自己的爸爸，女學生形容當下：「感到身體渾身發熱又發冷，唯一的想法是完了。」甚至還興起逃跑的念頭，不過女學生仍硬著頭皮上工，她爸爸也很識相地選擇女學生的朋友服務。事後，女學生接到爸爸的簡訊，表示想和她「好好聊聊」，讓她感到非常不安，不敢回家面對爸爸和家人，當天還因此借住在朋友家中。

▲女學生打算畢業後就金盆洗手。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

女學生坦承，八大行業賺錢的速度曾一度讓她「欲罷不能」，但還是決定只做到畢業為止，之後就徹底當沒發生過，而且做八大1年多來，也只有介紹她入行的朋友知情，認為不可能東窗事發，沒想到居然會在決定好金盆洗手不久，就在摸摸茶的包廂和爸爸相認。

文章曝光後，引來許多網友留言表示：「鼓起勇氣坦白說出的目的，我想只要不是那種頑固的，應該都可以溝通」「結論大致分成兩個，跟老爸決裂繼續做，或是停止此工作」「很像本子裡的劇情」。不過也有網友質疑，既然女學生因為家裡缺錢而去做八大，那為何「父親有錢去八大消費」？



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