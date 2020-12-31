移民署新式統一證號　本國及外國籍英文數字都相同

▲移民署力推新式統一證號 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

內政部為營造外來人口友善生活環境，將原配發外來人口前2碼以英文字母開頭加上8碼數字的統一證號，改成與國人身分證號相同的1個英文字碼及9個數字編碼組成的新式統一證號，並於2021年1月2日正式上路。

現行的外來人口統一證號格式與國人身分證格式不同，造成外來人口使用統一證號在網路上登錄或註冊，會有格式不符情形。來自美國的牧師用流利台語表示，「我和太太還有四個孩子，在嘉義偏鄉的教會服務，常常需要上網訂票購物，現在用的統一證號，因為英文數字的關係無法完成手續，明年申請延期時，我們家要順便申請換發新證號，很感謝臺灣政府幫我們解決困擾。」，另一位越南籍新住民楊小姐也說，「以前上網申請會員跟購物，有些網站無法通過審核，明年開始，新入境的新住民核發新式統一證號比照臺灣的身分證號，真的方便多了。」

嘉義縣服務站主任林炳煌表示，新版統一證號啟用後，原統一證號將在120年1月1日後全面停用，110年至120年間為過渡期，鼓勵外來人口儘速洽詢服務站辦理更新統一證號作業。此次除了宣導移民署「新式外來人口統一證號」的改版核發外，也希望拉近與民眾的距離，感受政府關懷新住民的用心，服務站將持續努力，讓新住民都能安心在「嘉」生活，共同建立友善移民社會。

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