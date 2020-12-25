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台灣新版「入出境查驗章」曝光　董陽孜墨寶字體「境」藏巧思

▲▼2021年入出境新版查驗章。（圖／移民署提供）

▲2021年啟用新版入出境新版查驗章。（圖／移民署提供）

記者蔡文鈴／台北報導

明年1月1日起，將啟用入出境新版查驗章，防止不肖集團盜用，提升查驗用章品質。而新款章戳以「突破框架」理念進行設計，在入「境」的土右下方多了一點外，並以超出章戳框的台灣島嶼圖騰，象徵台灣突破外交限制框架的決心。

內政部表示，我國現行查驗章自102年使用迄今，歷經8年歲月，為防止人蛇或人口販運集團，不法偽刻我國查驗章，並提升證照查驗用章品質，因此，汰換各機場、港口入境章、出境章、90天免簽章及30天免簽章，各4顆章戳。

新款查驗章保留現行章戳書法墨寶字體，即沿用榮獲101年度行政院文化獎書法家董陽孜女士撰寫的「中華民國」、「入境」及「出境」等8字，其中入境的「境」隱含巧思，土的右下方多了一點，特別有意義，期盼新冠肺炎疫情過後，入境旅客多一點，跨境旅遊及全球經濟，早日恢復正常運作。

內政部指出，為設計出具台灣意象的章戳印面，移民署國境事務大隊特別網羅第一線優秀移民官組成團隊，發揮巧思，創造台灣象徵圖騰，取代現行版本的梅花元素，台灣島嶼圖騰中間則由護照國家代碼TWN構成，字體具藝術美感外，看起來像極了台灣獨具特色的中央山脈，層層相疊，別具立體感。

此外，新款查驗章整體設計也展現「突破框架」理念，台灣島嶼圖騰及中文書法字體並非完全在查驗章戳框內，此印面設計具藝術美感外，也代表台灣突破外交限制框架的決心，以實際行動向國際社會證明台灣價值。

▼2021年入出境新版查驗章。（圖／移民署提供）

▲▼2021新版入出境查驗章。（圖／移民署提供

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