「變種病毒入侵」台鎖國！中研院曝源頭：第六型　恐怖變異進攻人體

▲新冠肺炎出現英國變種病毒，傳播速度更快。（圖／取自Pixabay）



記者許力方／綜合報導

中央疫情指揮中心30日證實，台灣出現首例變種病毒入侵！中研院跨領域研究團隊發現，目前主宰世界的新冠病毒從早期武漢一號病毒變異成「第六型」，自今年4月時就已雄霸一方，高佔目前流傳病毒類型的99%，並持續變異產生新的子型，現在的英國變種病毒就是第六型的子型。

新冠肺炎（COVID-19）出現變種病毒、快速傳染，導致疫情升溫，被譽為防疫楷模的台灣也出現首例，指揮中心證實，由英返台的發燒男將變種病毒帶入境，元旦起將加強邊境管控，「鎖國一個月」，僅本國籍能入境。

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針對變種病毒，中研院團隊也公布英國變種病毒研究結果，根據全球共享流感數據倡議組織（GISAID）資料，20萬筆以上的病毒基因序列樣本資料中，可將病毒歸為六大類型，其中第六型就在今年2、3月起在各國急速竄升，短短幾個月就佔流傳病毒的99%。

▲指揮中心證實首例變種病毒入侵台灣，元旦起鎖國一個月。（圖／指揮中心提供）



根據英格蘭公共衛生署（Public Health England）的報告，英國變種病毒株「VOC 202012/01」有23個病毒基因變異點，最早在英格蘭東南方的肯特郡（Kent）所發現，起源現今仍未知，目前在倫敦、英國南部及東南部都有發現。英國變種病毒株涉及的變異位點眾多，GISAID資料顯示，有1354株來自英國，3株來自丹麥，兩國發現第一株的時間分別是9月20日、11月9日，發生率在英國自2020年10月底開始攀升。

團隊指出，英國變種病毒株並不是全新病毒，只是病毒基因體序列有所變異，主要出現在英國，之後也被傳染到丹麥、澳洲等其他國家，近期也在德國、新加坡、香港等地發現。

病毒在複製過程中若產生錯誤，就稱為變異，大部分變異都屬無影響或負影響，這次的變異看來更易於傳播，但發生原因不明，不排除是環境或人體內的正向篩選。英國變種病毒株的基因共有23個變異，其中8個落在刺突蛋白上（解鎖、進攻人體的鑰匙），其中6個單位點變異中又有1個在關鍵的刺突蛋白上的受體結合域（病毒最先接觸人體細胞表面的部分），也就是與人體細胞的結合區，是病毒進入宿主細胞的關鍵。

團對指出，新冠病毒和流感病毒都屬於RNA病毒，具有高變異性，且仍比流感病毒變異性低，依照其特性，持續變異難以避免。而病毒變異可能隨機發生，定義英國變種病毒株的變異之前，也分別在不同病毒株出現過，但這次是眾多變異在「同一病毒株上出現」，且其中有8個落在刺突蛋白上。

新變種病毒威脅、傳染速度是否更大更快更致命？團隊則指出，目前僅知其基因序列改變，且在英國的增生優勢較其他病毒株高，有效傳播數也有上升，傳染速度可能增快，但還沒有報導顯示感染者會有較嚴重的症狀。

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▼中研院公布變種病毒源頭：第六型子型。（圖／中研院）

