秋冬後再推春節防疫專案？　莊人祥：要看兩關鍵指標

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

因應秋冬疫情升溫，國內推秋冬專案，從邊境、社區、採檢三方面著手強化防疫，不過，接下來春節連假將至，還有英國變種病毒威脅，指揮中心是否再推春節專案？指揮中心發言人莊人祥今（29）日表示要從兩方面指標觀察，分別是有無不明原因本土病例，或者本土病例急遽增加，才會考慮改變防疫措施。

莊人祥表示，秋冬專案為事先部署，在疫情還沒來之前提升防疫作為，包含邊境需要提供登機前３天檢驗報告，社區則要求國內8大類場所要配戴口罩，另鼓勵擴大採檢。

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莊人祥說，未來是否會再加強防疫措施，要看有沒有任何不明原因本土病例，或者本土病例急速增加，都會改變防疫措施，目前沒有看到這樣的狀況。

世界衛生組織近期提醒，新冠肺炎期間，部分地方恐因治療，過度使用抗生素，造成其他細菌抗藥性增加，疾管署防疫醫師林詠青表示，國內多年前已經加強推廣「合理使用抗生素」，使用前需審慎評估需求。

林詠青指出，目前國內新冠肺炎疫情控制得當，治療方面則有公布相關治療指引，針對確診個案則建議支持療法、檢體採檢原則、抗病毒藥物與其他治療建議都有提及。由於新冠肺炎致病原為病毒，一般並不會使用到抗生素，除非有合併細菌性感染，不過相關情況國內醫師經驗充足，會妥善使用藥物。