「總統送人民最悲哀的聖誕禮物」　侯友宜：連最卑微請求都做不到

▲新北市長侯友宜。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導

針對立法院24日通過9項開放萊豬行政命令，新北市長侯友宜25表示，這是總統蔡英文送給人民最悲哀的聖誕禮物，連最卑微的請求標示萊豬都做不到，「總統安心嗎？」

民進黨團昨天以多數決輾壓在野黨，開放萊豬、內臟、30月齡以上美牛之9項行政命令成功闖關，明年1月確定進口。對此，侯友宜上午受訪時嘆一大口氣回應，今天是聖誕節，今年因為疫情嚴峻人民過得非常不安心，蔡英文又在聖誕節送人民這最難過的聖誕禮物，更令人擔憂的是，既然要讓萊豬進口，就要做嚴格把關與標示，讓民眾選擇吃或不吃。

侯友宜表示，既然蔡英文無法阻擋萊豬進口，是否標示萊豬全國也沒有統一的做法，民眾難以辨識、不知道如何選擇，連人民最卑微的請求都沒辦法做到，「民眾能安心嗎？總統能安心嗎？」既然這樣，地方政府一定用自治條例，嚴格把關，讓民眾辨識萊豬，但更希望中央統一作法，這是人民最後的、最卑微的選擇。

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