半夜裝「綠臉鬼」嚇到嫩妹仆街　「想紅哥」被公安拘12天、沒收道具

▲「綠臉鬼」嚇完人隨即被警方帶走，路上還被訓斥了一頓。



記者蔡紹堅／綜合報導

浙江杭州一名男子半夜在路上裝鬼嚇人，害兩名嫩妹逃跑時不慎摔倒受傷。兩名嫩妹事後立即報警，男子被警方帶回派出所，依尋釁滋事處以行政拘留12日，並沒收裝鬼所使用的假髮、面具及衣服。

▼女孩被「綠臉鬼」嚇的拔腿就跑。（圖／翻攝1818黃金眼）



根據陸媒報導，兩名年輕女孩12日凌晨2點多走在杭州西湖文化廣場，突然感覺後面有人跟著，回頭一看，發現身後有個白衣服、長髮的「綠臉鬼」跟著她們，嚇得趕忙逃跑，沒想到鬼竟也追了上來，兩人嚇得摔倒在地，鬼才沒繼續追來。

兩名女孩摔倒之後受了傷，但也發現「綠臉鬼」是人扮的，又驚又怒，立即報了警。

警方很快趕到現場，將「綠臉鬼」帶回派出所，並在路上訓斥，「你嚇到人家心臟病怎麼辦？」

▼扮鬼男子被警方帶回派出所。（圖／翻攝1818黃金眼）



「綠臉鬼」的真面目是一名22歲男子，他向警方坦承，自己沒有工作，平常喜歡看國外的惡作劇影片，特別是半夜在街上裝鬼嚇人的，想模仿拍攝，所以上網買了跟網路上同款的假髮、面具，以及白袍，並出門先進行測試。

男子表示，他12日凌晨來到西湖文化廣場尋找目標，看見兩名年輕女孩走來，立即穿上裝備尾隨女孩，「看見她們逃跑，我感到更起勁，開始用『殭屍跳』追她們，直到她們兩個人摔倒在地，才意識到有點過分，不敢再追。」

男子後來被警方依尋釁滋事處以行政拘留12日，裝鬼所使用的假髮、面具及衣服全被沒收。

▼警方沒收了扮鬼男子的道具。（圖／翻攝1818黃金眼）

