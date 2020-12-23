雞排妹「整形」鐵證曝！成名前手術免費還收10萬　走紅悔約告醫美

圖、文／鏡週刊

宅男女神鄭家純（藝名雞排妹）近日因推薦的股票檔檔上漲，被鄉民封為股后，加上她自創情趣用品品牌「純色」，首波推出的飛機杯大賣，事業版圖節節高升。只是，雞排妹名氣大增後，對於剛出道時，和醫美診所以廣告代言換免費抽脂手術的合約感到後悔，不想再讓診所拿她的舊照作為宣傳，已委任律師提告解約。但診所提出合約等相關文件，證明當時是雞排妹主動送上照片作宣傳，如今因變大牌就要解約，實在不合理。

▲雞排妹抽脂手術後，隨即拍攝寫真書，大腿纖細毫無贅肉，成果十分良好，雞排妹還在寫真書中，以單頁形式感謝元和雅。（圖／鏡週刊提供，下同）

名氣日正當紅的雞排妹，最近對於醫美診所的廣告放著她的舊照感到不滿，認為已侵犯她的肖像權，一狀告上台北地方法院。

本刊調查，雞排妹控告的對象，是位於高雄市的元和雅醫美診所，該診所在大門走廊的4根柱子大打廣告，每一面都印著各種整形外科手術的案例，其中一根柱子就是以雞排妹穿著運動風比基尼的照片為主角，寫著複合式抽脂，並標註「雞排妹/鄭家純」等字樣。

經查這張照片是雞排妹2012年推出第一本寫真集《18歲的禮物》，主動找上元和雅醫美診所談合作，雙方談好由元和雅免費進行大腿內外側加臀下水刀抽脂，以及雷射減脂等價值25萬元的手術，並負責提供術前術後照的梳化及攝影，雞排妹則是將肖像權授權元和雅作為廣告宣傳之用。

雙方在2012年3月簽訂合約，元和雅官網可見雞排妹分享整形故事，只見她對鏡頭表示，自己因為愛吃，雖然胸部長得不錯、腰也很細，但側面看起來手臂及大腿比例就明顯粗壯，加上拍攝寫真的日期在即，到健身房運動的成效太慢，所以才會選擇做抽脂手術。

寫真集出版時，雞排妹甚至還在其中一頁寫下「感謝元和雅」，沒想到過了幾年，雞排妹認為當年簽訂的合約沒有規定授權期限，對她並不公平，且授權範圍應該只有網路文宣，不包括印製成實體廣告的看板，診所卻將她的寫真照片大大的印製在門口的柱子上，她透過經紀人溝通不成，只好委任律師提告請求解約。

不過，根據本刊調查，這只合約確有載明雞排妹的肖像，可於診所及網站刊物上使用，也未訂有期限，雞排妹卻執意提告請求解約，要求拆除診所柱子上的廣告看板，元和雅及法定代理人還須連帶賠償150萬元，其中100萬元為財產損失，另外50萬元則為精神慰撫金。

對於遭到雞排妹控告，元和雅診所相關人員聽聞後都感到一頭霧水，並提出雙方往來的Email自清，表示簽約時雞排妹才剛在網路爆紅1個多月，名氣不大，診所看她特地從台北到高雄請求合作的情分，依然提供價格高昂的手術合作，還額外贊助10萬元購買雞排妹的寫真集，當時雞排妹十分感謝，才會允諾提供10張寫真照片，讓元和雅作為行銷推廣使用。

其中一封Email是元和雅寄給雞排妹的經紀公司水舞演藝，提醒對方先前有允諾要提供10張照片給元和雅使用，卻只給了4張，希望可以儘快補齊其他6張。

另一封Email則是水舞演藝公司的回應，指先前已經給了6張照片，應該是補4張才對，並隨信附上4張雞排妹的寫真照片，指贊助書款10萬元，開發票需另外付發票稅，但可提供收據，要求元和雅提出收據格式以免除稅額。

從雙方往來的信件內容可以看出，水舞演藝公司對於元和雅提及「允諾提供照片供宣傳使用」的要求並沒有任何異議，照片也隨著回信附上提供。

宅男女神鄭家純（藝名雞排妹）近日因推薦的股票檔檔上漲，被鄉民封為股后，加上她自創情趣用品品牌「純色」，首波推出的飛機杯大賣，事業版圖節節高升。只是，雞排妹名氣大增後，對於剛出道時，和醫美診所以廣告代言換免費抽脂手術的合約感到後悔，不想再讓診所拿她的舊照作為宣傳，已委任律師提告解約。但診所提出合約等相關文件，證明當時是雞排妹主動送上照片作宣傳，如今因變大牌就要解約，實在不合理。



只是，爆紅後的雞排妹，最近對於醫美診所的廣告放著她的舊照感到不滿，認為已侵犯她的肖像權，一狀告上台北地方法院。

本刊調查，雞排妹控告的對象，是位於高雄市的元和雅醫美診所，該診所在大門走廊的4根柱子大打廣告，每一面都印著各種整形外科手術的案例，其中一根柱子就是以雞排妹穿著運動風比基尼的照片為主角，寫著複合式抽脂，並標註「雞排妹／鄭家純」等字樣。

▲雞排妹抽脂手術後，隨即拍攝寫真書，大腿纖細毫無贅肉，成果十分良好，雞排妹還在寫真書中，以單頁形式感謝元和雅。（翻攝元和雅官網）



經查這張照片是雞排妹成名前，準備推出第一本寫真集《十八歲的禮物》，主動找上元和雅醫美診所談合作，雙方談好由元和雅免費進行大腿內外側加臀下水刀抽脂，以及雷射減脂等價值25萬元的手術，並負責提供術前術後照的梳化及攝影，雞排妹則是將肖像權授權元和雅作為廣告宣傳之用。

如今雞排妹認為當年簽訂的合約沒有規定授權期限，對她並不公平，且授權範圍應該只有網路文宣，不包括印製成實體廣告的看板，診所卻將她的寫真照片大大的印製在門口的柱子上，她透過經紀人溝通不成，只好委任律師提告請求解約。

▲元和雅提出雙方往來電子郵件打臉，強調廣告看板使用的照片，是經過雞排妹經紀公司授權。（元和雅提供）



不過，根據本刊調查，這只合約確有載明雞排妹的肖像，可於診所及網站刊物上使用，也未訂有期限，雞排妹卻執意提告請求解約，要求拆除診所柱子上的廣告看板，元和雅及法定代理人還須連帶賠償150萬元，其中100萬元為財產損失，另外50萬元則為精神慰撫金。



至於100萬元財產損失的計算方式，雞排妹表示是以最近一次代言簽約金1年300萬元做為計算基準，也意外讓她代言的價碼曝光。

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