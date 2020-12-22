廣達女中鏢「穿梭多樓層」茶水間待30分鐘！員工怕：只採檢同樓層

記者劉維榛／綜合報導

指揮官陳時中指出，案771是一名30多歲女性，列為本土個案，是765的接觸者，兩人12月中旬有親密接觸，該病患目前已在醫院接受治療中，也讓台灣連續253天無本土病例破功。外傳案771是廣達集團旗下關係企業，她上班期間曾穿梭多層樓，也在茶水間停留30分鐘，引發員工恐慌。

▲傳言案771曾在茶水間待上半小時，引發員工恐慌！（圖／ETtoday新聞雲直播）



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據了解，罪魁禍首是案765，先是傳給案760、案766，疫調時未誠實告知接觸史及活動史，恐違反傳染病防治法，此外，且案765也並未提及曾與案771接觸，直到12月21日經警政單位調查案765之活動軌跡，發現案765曾於12月7日至12日間與案771親密接觸，故列為接觸者，771也在今日確診。

陳時中強調，雖然列為本土案例，但感染源很清楚，案771外出活動也相對單純，並不會影響跨年活動。至於廣達集團旗下關係企業有員工確診COVID-19，陳時中沒有正面回應，只解釋是，「主要都是辦公室處所」。另外，在場記者詢問771案疑似有穿梭不同樓層、待在茶水間長達30分鐘，但只有同層樓員工接受採檢，因此好奇採檢是否會再擴大？中央指揮中心發言人莊人祥表示，會再進一步確認並評估採檢。

▼案765活動軌跡曝光。（圖／曾梓倩製）

