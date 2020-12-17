雙流沿山吊橋即日起重新開放　提供安全往瀑布最佳動線

▲雙流國家森林遊樂區沿山吊橋經半年整修即日起重新開放，圖為涉水區。（圖／吳欣瑾攝，屏東林管處提供）

記者陳崑福／屏東報導

雙流國家森林遊樂區沿山吊橋經半年整修即日起重新開放。雙流國家森林遊樂園區為提升瀑布步道及橋樑安全性及舒適性，自今年6月9日開始進行沿山步道棧橋、平台及吊橋進行設施整修工程，歷經半年整修，讓遊客有嶄新風貌的享受。

▲沿山吊橋（洪國棟攝，屏東林管處提供）。

沿山步道全長2160公尺，大致與瀑布步道平行，是條隱身於樹冠層的小徑，若遇溪水水位高時，即成親近瀑布的另一路線，也是紫斑蝶度冬的路線；步道中段的「沿山吊橋」最早建於民國2008年，全長45公尺、跨距44.2公尺，橋面承載量為30人，能居高臨下觀察到樹冠層結構及四季變化多端的生態。

屏東林管處表示，吊橋整建工程歷經半年完工重新啟用，不僅提供與自然相融並呈現木構之美，更提供安全往瀑布的最佳動線。

處長楊瑞芬表示，隨著COVID-19疫情趨緩、草埔隧道通車，並配合林務局推行國人可免費入園1次活動，成功吸引許多民眾到雙流親近山林，截至11月底，入園遊客已創歷年新高，達到13萬6千人次。利用沿山吊橋完工，誠摯民眾走入山林、貼近山林，感受被群山綠意包圍、風的吹拂及南台灣特有的熱帶季風林生態景觀；另瀑布、溪流是園區的最大特色，茂盛的森林及豐沛的水源，提供各種動物棲息，處處可見彩蝶飛舞，耳聽蟲鳴鳥叫，更是國人登山、健行、野餐享受森林浴的好地方。

林管處提醒民眾配合衛福部疾管署「秋冬防疫專案」，戶外空間請保持安全社交距離，進入遊客中心等室內空間應佩戴口罩。

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