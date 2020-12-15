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傳令兵太累！把「撤退聽成進攻」...猛將意外殲滅了敵國

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▲桓溫滅成漢的戰爭，是歷史上少有因「烏龍傳令」而大勝的戰役。（圖／翻攝自《每日頭條》）

記者王麗琴／綜合報導

日常生活中「聽錯話」可能會造成誤會，不過只要當事人認個錯、道個歉或許就能化解，但在戰爭中如果有士兵耳背聽錯話，導致的後果可是非常嚴重。在中國歷史上即有一支軍隊在交戰失利的情況下，將軍急忙下達撤軍令，但傳令兵卻錯聽傳令為進攻，沒想到卻歪打正著的殲滅了敵國。

根據《每日頭條》報導，在堪稱亂世的五胡十六國，當時東晉地處偏僻，但是人才濟濟，其中一位名叫桓溫的將軍，跟諸葛亮一樣都曾揮軍北伐。桓溫由於膽識過人，不僅3次揮軍北伐都成功，還收復了蜀地，因此奪得了東晉軍方大權。

桓溫的實力強大後，野心也跟著爆棚，想要一舉吞併中原。經過考慮後，桓溫決定將矛頭對準當時最積弱的小國「成漢」，於是在沒有得到朝廷的答覆下，便私自挑選了1萬精兵執行突襲任務。

桓溫帶兵殺入蜀境後，才發現四川地區的「成漢」位處於易守難攻的地形，眼見成漢主力軍急速回援，又有嚴固城池防禦，加上得知成漢的守軍數量多於自己數倍，讓桓溫萌生了退兵的想法。

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▲桓溫滅成漢戰役之經過圖。（圖／翻攝自《每日頭條》）

於是就在兩軍劍拔弩張之際，桓溫下達了撤軍令，不料身邊的傳令兵可能是太過緊張，竟然將撤退聽成了進攻，這下子桓溫也只好硬著頭皮應戰。而眾將士們在軍命難違之下，只能奮勇殺敵，結果一交手才發現，成漢軍隊猶如豆腐般不堪一擊，只交手數回合就慘敗。

最終桓溫就因傳令兵聽錯命令，歪打正著的消滅了成漢國，並在這次以寡敵眾的戰役中一戰成名，風風光光回到了京師建康（即今南京），而桓溫滅成漢的戰爭，更是歷史上少有的因烏龍傳令而大勝的戰役。

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