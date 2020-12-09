中檢二拍冒牌國家隊口罩機　3組人馬競標喊價42次...208萬元落槌

▲台中地檢署今日進行口罩機二拍，最後以208萬元成交 。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中檢警9月間破獲一家醫療口罩公司涉嫌冒充國家隊牟利，並扣得一台醫療口罩製造機，台中地檢署於11月11日將這台口罩機進行拍賣，底價為266萬元，當時僅有一人投標，經減價降至193萬元後仍嫌太貴，因此流標；今日中檢進行二拍，起拍底價為155萬元，有3組人進行競標，最後以208萬元拍定成交。

這台醫療口罩製造機，係由台中檢調在9月初，破獲台北市漢賓國際有限公司老闆黃漢忠，涉嫌販售偽冒國家隊「台灣優紙」公司醫療口罩牟利，經專案小組查獲，檢察官當時聲押黃獲准，10月底法官裁定黃以50萬交保。檢察官當時查扣1台口罩製造機、2台耳帶機，以及製造口罩的熔噴不織布、親膚布、耳帶、壓條等物。此案目前仍在偵辦中。

台中地檢署於11月11日將口罩機拍賣，口罩機原價為300萬元，拍賣起價是266萬元，當時只有一名黃姓男子進行投標，但考慮後，發現目前國內市場口罩不缺、需求也不多，儘管拍賣官第1次降價為85折，減價為227萬元，他仍嫌太貴，再經拍賣官第2次降價為85折，減價為193萬元，黃還是覺得不划算，因此流標。

今日中檢進行口罩機二拍，起價為155萬元，共有6組人投標，不過只有3組人參與競標，每次喊價1至3萬元不等，經互相叫價達42次，最後由一名張姓民眾由208萬元得標。

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