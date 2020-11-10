日本蔦屋書店中國迅速展店　外界拿誠品比較

▲南港CITYLINK也有蔦屋書店。（圖／記者姜國輝攝）

文／中央社記者張淑伶杭州10日電

日本蔦屋書店在中國的首家分店10月於浙江杭州開幕後，始終維持高人氣， 其中期目標是在中國開設1100家分店。外界探究其特色 ，甚至提問為何「蔦屋快速擴張、誠品卻黯然關店」。和台灣位於商場內的蔦屋書店不同，杭州蔦屋書店位在一座園區內，範圍更大，也有咖啡區、展覽區和更多非書商品。

杭州店自10月18日開幕後人潮不斷，假日到訪還必須先在App上預約，每天名額為3500人，以控制人潮。 非假日期間，記者看到，儘管人潮不至於摩肩擦踵 ，但不停有顧客前來，許多人都忍不住用手機拍下書店 內外的景觀。

其中，真正駐足閱讀的人並不多，更多如流水一樣不斷移動，欣賞展出或販售的器物與藝術品。 蔦屋書店最終是否只是「網紅店」，或者其設計風格與質感能引領中國的複合型書店發展，仍需要觀察。

綜合陸媒報導，蔦屋書店上海分店預計12月開幕， 日前也宣布在華中地區的首家分店選址江西省南昌，未 來還將在南京、北京、天津、鄭州、廣州等地拓展門市 ，中期目標是在中國開店1100家。

相較於蔦屋書店的迅速擴張，同樣具有跨界經營能 力的誠品書店近期卻「用力關店」。誠品生活深圳店在疫情這最後一根稻草的壓力下，年底將結束營業；台灣 誠品今年也確定關8到10家店，誠品董事長吳旻潔說， 2016年到2020年是誠品的體質調適期。

財經自媒體「吳曉波頻道」日前刊文探討上述現象 ，認為蔦屋書店的成功在於，長期以來靠著會員大數據 與其他業者結盟，擴大了自身會員卡T-Card的影響力， 覆蓋日本食衣住行60多萬家店舖，擁有超過半數日本人 口的消費數據。

蔦屋書店只有20%的收入依靠書店等零售收入，80%來自T-Card的特許經營業務。 無論是來自日本的蔦屋書店，還是中國本地以空間設計取勝的網紅書店鍾書閣，它們頂著「全球最美書店 」、「中國最美書店」的稱號，似乎在告訴業界：書店不能沒有書，要生存卻也不能只靠書。（編輯：周慧盈 ）