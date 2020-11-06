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日接21恩客！她19歲年賺逾375萬...服務前必先「洗香香」

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性交易在自由人權的歐洲國家，各國法規大不同。（圖／達志／美聯社）

▲性交易在自由人權的歐洲國家，各國法規大不同。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

性交易在自由人權的歐洲國家，各國法規大不同，有些國家完全不允許牽涉金錢交易的性行為；有些容許買賣，不容許媒介，例如淫媒、抽成或經營妓院都違法；有國家立法管理嫖娼媒三方，也有國家刑事起訴嫖客或性工作者。

在英格蘭、威爾斯和蘇格蘭，賣淫（提供有償性服務）本身合法，但一些相關行為則是非法的，包括在公共場所拉客、開設妓院或拉皮條等，根據英國的《Channel 5》電視台在節目中，就找來一名19歲的應召女郎，揭密應召女郎的「每日日常」，並透露她每天最多可賺到1500英鎊，以及如何接待多達21名恩客。

 英國《Channel 5》電視台節目《 Adults Only》訪問年薪六位數應召女郎。（圖／翻攝自Channel 5.com）

▲英國《Channel 5》電視台節目《 Adults Only》訪問年薪六位數應召女郎。（圖／翻攝自Channel 5.com）

根據英國《每日鏡報》引述《Channel 5》電視台的新節目《 Adults Only》，節目中介紹來自諾丁漢的性工作者艾莉（Ellie），這位應召女郎表示，恩客們讓她的荷包賺到滿滿，估計她每年可賺到六位數英鎊（至少新台幣375萬元）的年薪。艾莉表示，她在2017年滿16歲時踏入這個行業，當時她15分鐘的收費價碼是70英鎊，不少恩客「呷好逗相報」，紛紛在她家門口排隊要爬上她的床，不過礙於她在家裡接客，若是家人在屋內就「不方便賺錢」，有時也因此被迫取消恩客的預約。

艾莉表示，她在2017年滿16歲時踏入這個行業，當時她15分鐘的收費價碼是70英鎊。（圖／達志／美聯社）

▲艾莉表示，她在2017年滿16歲時踏入這個行業，當時她15分鐘的收費價碼是70英鎊。（圖／達志／美聯社）

艾莉表示，每次在接客時，她一定盥洗乾淨讓恩客「嚐鮮」，她在事前必先將妝髮完成，但也引起好奇說這麼多的恩客來訪，哪有時間每次都「洗香香」。艾莉表示，「有時候，實際上是花5分鐘，2到5分鐘整理，有時我有30分鐘的時間可以準備，這完全取決於客人預約的時間」。

除了讓恩客上門，艾莉還另闢OnlyFans帳戶，提供限制級的圖片或影片等相關服務，增加收入來源。粗估目前約有500名訂閱戶，這也意味著她靠者onlyfans每月ur.4dk3賺取4000英鎊的收入，而她的粉絲群目前仍不斷增加中。

艾莉目前是轉戰旅館接客，不過為了找到合適的地點「進行服務」，也讓艾莉傷透腦筋。（圖／達志／美聯社）

▲艾莉目前是轉戰旅館接客，不過為了找到合適的地點「進行服務」，也讓艾莉傷透腦筋。（圖／達志／美聯社）

不過受限於住在家中，艾莉目前是轉戰旅館接客，不過為了找到合適的地點「進行服務」，也讓艾莉傷透腦筋。艾莉表示，「我必須尋找到沒有使用房卡系統的旅館，這樣就可以讓恩客搭著電梯直達客房」、「現在大多數飯店或旅館都在使用房卡系統，使得我的工作增加困難度」。當被問到為何不乾脆自己住就好，艾莉表示，雖然自己收入豐厚，但是住在家裡可省下一筆費用，何樂不為。

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