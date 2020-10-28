台灣機師偷吃購物天后！正宮抓姦在床　跳槽中國原因超展開

▲277名台籍機師從15年前起陸續跳槽中國各大民航公司，但從去年美中貿易戰加劇及武漢肺炎疫情等因素影響，已有逾半機師返台。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

在中國漫天開價、惡性挖角的情況下，隨之出現的諸多亂象，也恐危及飛安，例如昔日被中國高薪挖角的台籍機師楊俊銘，2008年7月被妻子偕同徵信社到當時富邦momo台「購物一姐」孫嘉禾的住處抓姦，場面極為難堪，雙方互控妨害家庭及妨害自由，宛如八點檔連續劇，後來更演變成機師與航空公司的勞資糾紛。

▲購物天后孫嘉禾（圖）曾和華航機師傳出不倫戀，遭機師妻子抓姦在床，後來雙方和解撤告。（東方IC）

原來，當時華航擔心影響飛安，暫時將楊停飛，薪水雖比飛行時少了12萬元，但仍可按月支領8萬元底薪，不過楊在復飛前卻違約跳槽到中國四川航空，華航認為楊從空軍轉飛民航機，砸下重金訓練他，雙方還簽有15年合約，不甘損失而告上法院求償。

官司審理期間，楊主張華航變相減薪，且未經心理醫師評估就以影響飛安為由將他停飛，但台北地院2012年仍判楊敗訴，應賠償違約金、訓練費共169萬元，至於楊被妻子抓姦等官司，案發隔年即以和解收場，楊與妻子後來也協議離婚。

除了機師偷腥事件鬧得沸沸揚揚，四川航空招聘來自華航的機師歐崇智，也曾在2014年9月於加拿大溫哥華涉及酒後鬧事，但歐酒後出事已非首例，2003年他擔任空軍F-5戰鬥機飛行員，獲選派赴美德州雷克蘭空軍基地受訓，期間曾遭基地警衛懷疑酒駕將他攔下，雙方發生口角衝突，後來被美方送回台，遭軍方以破壞國軍形象、重大違紀為由，記2大過處分並辦理退伍。

由於歐崇智是選優受訓，出國前經由部隊長官具保，卻酒後鬧事，臉丟到美國，讓時任空軍總司令的李天羽上將為之震怒，連他原服務單位的大隊長、中隊長等全都受到連坐處分。歐雖對處分不服，向國防部提出申訴仍未過。

除了飛行員的私生活問題恐釀飛安意外，更嚴重的是看不到的飛安隱憂。例如某位台籍機師透過仲介公司報考中國的航空公司，表面上是拿民航局的合格證照去報名，不過，根據他自述身體健康狀況的紀錄，提到長達十餘年的用藥史，服用的卻是與心血管疾病有關的藥物。

該名機師後來憑著豐富的駕駛經驗，目前執飛商務專機，由於飛行員一旦有心血管疾病，恐潛藏主動脈剝離猝死的高度風險，致生飛安意外，是兩岸航空公司挖角潮可能衍生的另一隱憂。



更多鏡週刊報導

【機師出逃中國3】全球航空業大崩盤 華航、長榮逆勢獲利法寶揭密

【機師出逃中國4】神祕協會專獵機師 遊走兩岸抽頭賺上億

【機師出逃中國】機密報告曝光 近百台籍機師閃離中國不單純