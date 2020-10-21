男友大便不擦屁股！提「纖維理論」省衛生紙　她崩潰：沒「性」趣了

▲女子抱怨男友上完大號從不擦屁股。（示意圖／記者李佳蓉攝）

實習記者蔡岱樺／綜合報導

一般人上完廁所都會用衛生紙擦乾淨，不過一名國外女子發現，自己的男朋友在上完大號後都不擦屁股，還提出一個奇葩的「纖維理論」，要她也跟他一起多吃纖維，不擦屁股，令這名女網友相當崩潰。

一名21歲的女網友在論壇《Reddit》發文表示，指她某天在網路上看到一篇有趣的文章，於是和男友分享，內容是某網友在抱怨男友大便後不擦屁股，還會在內褲上留下痕跡的文章，原本以為男友聽到會哈哈大笑，沒想到他竟然一本正經的回答，「那是因為他沒有補充足夠的纖維。」

▲女子在reddit的發文。（圖／翻攝自國外論壇reddit）

女子一頭霧水反問什麼意思，結果男友解釋「如果你有足夠的纖維，你的糞便就會乾淨地掉落，完全不需要擦拭屁股。」這奇葩理論讓原PO非常震驚，原以為男友只是在開玩笑，於是試探性的問他大完便是否會擦屁股，男友表示，他有足夠的營養，所以沒有必要。

這答案讓女子很崩潰，她認為總是會有一些殘留物，大便後還是需要用衛生紙。沒想到男友聽到後生氣了，直指是女子需要補充纖維的保健食品，因為顯然她的糞便太過鬆軟。甚至有天購物時還買了一罐纖維保健品給女友，並笑著說，「妳應該感謝我節省衛生紙的成本，因為妳是唯一需要它的人。」

▲廁所衛生紙幹嘛用的？（圖／取自pixabay）

原Po直言，自從知道男友上大號沒擦屁股後，不知是不是自己太敏感，男友對她突然沒有吸引力，甚至還對和男友愛愛感到噁心，雖然之後他們恩愛過2次，但完全感受不到享受，只好發文求助其他網友。

此文一出，立刻引起了熱烈的討論。不少網友支持她的想法，「你並不瘋狂，這太過分了。如果他從不擦拭，他怎麼能確定那裡沒有殘留物呢？」、「請麻煩大家不管是尿尿還是大便，都要把自己擦乾淨」。也有其他網友直呼，「太噁心了，我簡直想吐。」並勸她分手。