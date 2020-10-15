台灣首宗「人肉炸彈」身分起底！　警喬裝2度下藥無效：看到心涼

圖、文／鏡週刊

警方的情資顯示，黃金生曾在海外學習土製炸彈技術，對他懷中炸彈的威力不敢輕忽，因此不敢貿然攻堅，改採談判的方式企圖化解他輕生的念頭，但黃態度堅定、拒絕投降。為了陳述自己的委屈，黃向警方要求，希望媒體能到場採訪，警方為了伺機制伏黃，於是找了偵查佐施俊雄及一名真的媒體記者，持攝影機、穿電視台制服，到場與黃「現場連線」。

▲刑警喬裝成電視台文字記者，拿著麥克風接近黃金生，希望勸他投降。（圖／鏡週刊提供，下同）

施俊雄與這名記者雖然聽取警方的任務提示，但2個人一開始根本摸不著頭緒，只知道要與歹徒談判，2人穿上防彈背心，披上電視台制服外套後，隨即挺進現場，當2人看到歹徒抱著一顆巨大的汽油彈時，心已涼了一半。

「阿娘喂！這個汽油彈這麼大！」施俊雄與記者才靠近黃金生身邊，就嚇得直冒冷汗，這時記者先開口：「黃金生，我們是電視台記者，來採訪你了。」黃聽到後，原本有些疲累的眼神突然亮了起來，接著便說：「你們過來啦！我不會害你們的。」聽到黃釋出善意，施馬上接著說：「我怕汽油彈會爆炸，你可以先放下來嗎？」

黃金生聽了有些憤怒，隨口就回：「那你們不要採訪了！」施俊雄為了要達成任務，只好靠近黃身邊坐了下來，開始傾聽他的委屈，此時手持攝影機的記者則把頭燈照向黃懷中的炸彈，希望讓在後方持夜視望遠鏡監控的警界高層，能看清楚炸彈的構造。

施俊雄告訴本刊，觀察約半小時後，發現黃金生的炸彈是由4組黑火藥、1組汽油彈組成，以拉引方式引爆，警方原想用剪刀剪斷，但黃把引線緊緊纏在手掌中，因風險太大作罷，之後又打算找狙擊手，直接朝黃的頭部射擊，但又擔心影像被直播出去、畫面太血腥而放棄。

這時的黃金生以為電視台正在現場連線，淘淘不絕訴說這些年的委屈，包括如何被朋友出賣、錢被誰騙了等等，警方也試圖從他的說法拼湊線索，希望能順利找到化解僵局的方法。施俊雄表示，當時他感受到黃情緒起伏很大，言語時而高亢、時而低落無助，他聞到黃身上傳出酒味，懷疑他之前有喝酒，因此詢問他：「要喝水嗎？」黃一口答應，他立即轉身向長官回報。

此時，另一位在場的記者想要轉移黃的注意力，拿出相機向他說，要拍幾張照片給其他報社，但拍照時會有閃光燈，希望黃不要嚇到。黃一聽隔天要上報，嘴角不時露出得意的微笑，之後就按照記者的指示，擺姿勢拍照。

在後方觀察的警方見機不可失，打算在礦泉水、運動飲料摻入安眠藥，希望讓黃金生喝下後昏睡，伺機奪下他的炸彈，沒想到礦泉水、運動飲料摻入安眠藥之後，由透明變成藍色、翠綠色，警方只好放棄，繼續討論其他對策。

黃金生後來表示想吃檳榔，警方靈機一動，將安眠藥磨成粉末狀，加在「包葉仔」檳榔的「白灰」內，黃不疑有他，一口氣拿了2顆塞入嘴裡大嚼特嚼，警方見狀，認為黃終於中招了。

施俊雄說，吃下摻有安眠藥檳榔的黃金生卻好像沒事一樣，並未出現想睡覺的眼神，他懷疑可能與黃喝酒有關，因此又回頭拿了2瓶運動飲料，把其中一瓶摻有安眠藥的交給黃，另一瓶沒摻的自己喝。為了怕黃起疑，他還刻意要持攝影機的記者把機器放下，希望灰暗的夜色能騙過黃的目光。

此時黃金生與警方對峙已經超過7個小時，可能真的口渴了，他一拿到飲料不假思索就喝了下去。約5分鐘後，黃可能發覺檳榔或飲料不對勁，只見他臉色一沉，之後淡淡地對著施俊雄及記者說：「我知道你們是警察，不是記者，你們有家庭、妻小，不要跟我『配』，跟我『配』你們不划算。」



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