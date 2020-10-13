潑酒+筊杯猛砸！花蓮土地婆「斷鼻、毀容」　信眾怒：不怕遭天譴？

▲花蓮瑞穗福德祠土地婆遭人惡意破壞。（圖／記者蕭可正翻攝）

記者蕭可正／花蓮報導

花蓮縣瑞穗鄉中山路上一間福德祠近日接連發生土地婆神像遭人毆打案件！土地婆鼻頭被打到斷裂，就連臉上、額頭都滿是傷痕。原先眾人以為是自然風化，導致土地婆鼻頭剝落，但直到村長裝上監視器後，果真錄到犯嫌「毒打」神像的畫面，而目前犯嫌以遭到警方依毀損罪嫌函送法辦。

據了解，這間福德祠是當地的信仰中心，祠內供奉了一尊土地公及一尊土地婆，但從2019年開始，就有信眾發現，土地婆屢屢遭到破壞，起初以為是風化造成，但因土地婆傷勢嚴重，讓人懷疑是人為，因此當地村長才會決定裝上監視器，希望能抓到對土地婆施暴的犯嫌。

監視器一裝不久，果真就錄到一名女子戴著口罩進到祠裡，先是拿起酒杯潑向土地婆，接著有拿著筊杯猛力的砸向土地婆的臉，導致土地婆鼻頭應聲斷裂，臉部及額頭也滿是傷痕，讓信眾看了畫面後，群起激憤痛罵，「不怕遭天譴嗎？」

由於女子犯行罪證確鑿，村長也立刻到警局報案。經警方追查，鎖定一名余姓女子到案說明，而起初余女矢口否認犯行，但監視器畫面中余女犯行明確，因此警方將依毀損罪嫌將余女涵送法辦。

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