女大生剛手術…台中23歲男「探病性侵」　一看崩潰哭鬧才停手

▲女大生小美手術後返家休養，卻被探病的劉男性侵未遂。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台中一名劉姓男子得知心儀的女大生小美（化名）剛開完刀在家休養，以探病為由到對方新莊區住處時，竟強脫衣物打算性侵，直到小美哭鬧尖叫才停手。新北地院今審決，依強制性交未遂罪判劉男2年徒刑，全案可上訴。

判決指出，21歲的劉男（當時年齡）2018年8月曾透過LINE向小美告白，但小美8月底要做手術，因此拒絕。事後，劉男同年9月得知消息，以探病為由從台中北上，到小美家中洗澡、躺在床上與對方聊天，期間一度睡著。

沒想到，劉男醒來後竟將小美抱到床上，以體型優勢壓制，強脫衣物打算性侵，直到小美驚恐尖叫、哭鬧，才停下動作，道歉離開，而小美也嚇得封鎖劉男LINE、IG等聯絡方式，並報警提告。

▲小美不斷尖叫、哭鬧，劉男才停下動作離開。（示意圖／免費圖庫pixabay）



劉男否認犯行，但小美的閨蜜、同學都證稱小美事後不斷哭泣，疑似出現創傷後壓力反應，且劉男測謊未過。

新北地院認為，劉男追求小美，卻不顧對方意願企圖性侵，對小美身心造成嚴重傷害，加上事後否認犯行，沒有反省及悔過，也未獲小美原諒，因此依強制性交未遂罪判劉男2年徒刑，全案可上訴。

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