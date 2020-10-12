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word列印診斷書！保險經理糾百人假病詐保千萬　偽刻9間醫院章

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保險公司經理程新發因投資股票失利，和下線及保戶聯手，持偽造醫院診斷書詐保上千萬遭警方逮捕。（圖／警方提供）

▲保險公司經理程新發因投資股票失利，和下線及保戶聯手，持偽造醫院診斷書詐保上千萬遭警方逮捕。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

清朝末年一些沒落八旗子弟，抱著看似名貴卻是贗品瓷器，故意讓來往馬車碰撞，當瓷器摔碎即纏著車主索賠，此行為稱之為「碰瓷」。高雄有2名保險公司主管也找來百名保戶及親友組成「保險碰瓷黨」，製造假車禍及「假病症」，連老媽「菊花」也出賣，用偽造診斷書2年內訛詐逾1500萬保險金。

在高市一家保險公司擔任經理的程新發（程男、49歲），有著高達年薪200萬的高薪，卻因投資股票，慘遭套牢近300萬，由於深諳保險理賠作業，竟將歪腦筋動到壽險和產險的保險理賠金頭上。

程男獲悉擔任下線的主任張簡大裕（張簡、33歲）新婚又置產買了千萬透天厝，手頭吃緊，於是遊說張簡加入詐保行列，由於是利用自己職務上的理賠作業專長，張簡聽完程男完美的「保險碰瓷」計畫後，一口答應。

保險公司主任張簡大裕，因新婚、買新房，經濟缺口下，和上司程男合作詐保。（圖／警方提供）

▲保險公司主任張簡大裕，因新婚、買新房，經濟缺口下，和上司程男合作詐保。（圖／CTWANT提供）

詐保雙人組先以電腦word檔列印診斷書，偽刻高雄長庚、榮總、義大、阮綜合、聖功、七賢脊椎外科診所以及國軍802、左營分院、岡山附設醫院等9間醫院的關防、院長章、醫師級職章以及「正本與影本相符」等字樣的證明章，寫上醫囑，並以點陣式印表機列印偽造收據，以理賠「一條龍」方式詐保。

有了幾可亂真的診斷證明後，嫌犯招攬旗下保戶並找來自己親友，扮演「自導自演」的關鍵角色，以「三七拆帳」分紅，保戶和親友只要配合「假生病」，即可拿7成保險金。

程男和張簡開立住院7天以內例如急性支氣管炎、闌尾炎及子宮內膜異位等症狀，替沒生病的保戶及親友的偽造診斷書，連張簡的母親也配合程嫌演出，假裝得了「痔瘡」，獲得3萬多元理賠金。

除住院醫療補償理賠金之外，詐保雙賊也看準「碰瓷車禍」易得手，以車碰車的輕微假車禍報案，請來真警察到事故現場測量後，再持偽造診斷書，偽造車禍沒受傷的保戶肩胛骨骨折等傷害，詐領近20件產險理賠。

2018年2月，資深保險員發現程嫌代辦診斷書上的長庚醫院關防印章顏色特別紅，經比對以往案件資料，發現異樣，去函長庚醫院詢問，院方回文：「該診斷書非長庚所開立」。

嫌犯偽造高雄9間醫院關防及醫師章，製造假的診斷書詐領理賠金。（圖／警方提供）

▲嫌犯偽造高雄9間醫院關防及醫師章，製造假的診斷書詐領理賠金。（圖／CTWANT提供）

各家保險公司開始蒐集資料，並向「財團法人保險犯罪防制中心」反映，「刑事局南部打擊犯罪中心」偵五隊接獲檢舉，隊長林漢隆以及偵查正謝志芳報請高雄地檢署檢察官羅水郎指揮偵辦。

警方和醫院及保險公司進行資料交叉比對，證實2嫌申請的理賠診斷書全都是偽造。2018年4月11日，檢警在左營及大寮區逮捕程嫌與張簡，清查嫌犯教唆108人合作，詐領19家保險公司、110案、詐保1500多萬，檢察官依《詐欺》及《偽造文書》等罪將嫌犯起訴，案由法院審理中。

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