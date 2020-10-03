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台海10年內必開戰！　美國學者預測「就在2028年」

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▲▼美軍「勇敢之盾」大型軍事演習，雷根號航空母艦與上百架戰機參與，戰機。（圖／翻攝自Facebook／U.S. Pacific Fleet）

▲美軍「勇敢之盾」大型軍事演習，雷根號航空母艦與上百架戰機參與。（圖／翻攝自Facebook／U.S. Pacific Fleet）

記者劉亭／綜合外電報導

台海局勢緊繃，解放軍近來在台海周邊不斷軍演，更聲稱台海中線不存在。英國媒體引述一位中國專家看法指出，解放軍有能力在1或2年內入侵台灣，但他們預估時間會在2028年。

根據「衛報」報導，中國在香港推行「港版國安法」之後，讓長達1年的抗議暫停。北京鷹派法律學者田飛龍表示，這就是向台灣、美國傳遞訊息，之後可能出現「台灣國安法」。

文中指出，而為了執行「台灣國安法」，中國必須先軍事控制台灣，但武力侵略不太可行，原因是中國缺乏軍事能力，奪取配備美國先進武器的台灣，另一方面則是因為侵台後的國際反對聲浪。

▲▼解放軍西部戰區高原演練,印度,中印,西藏軍區。（圖／翻攝中新社）

▲解放軍。（圖／翻攝中新社）

不過，目前這些限制目前都不成立。自從中國國家主席習近平進行了大規模的軍事改革，增加高科技武器上的投資，並且調整了海軍與空軍舊時的結構，這在成功奪島都是很重要的因素。

美國史丹佛大學中國軍事和安全政策馬斯特羅博士（Oriana Skylar Mastro）透露，「順利航行到台灣並且強行佔領，在中國歷史上首次可能成真」；有中國分析人士告訴她，可能在10年內發生武力侵台。

▲▼美軍「雷根號」（USS Ronald Reagan CVN-76）和「尼米茲號」（USS Nimitz CVN-68）航母戰鬥群在南海進行演練。（圖／達志影像／美聯社）

▲美軍「雷根號」（USS Ronald Reagan CVN-76）和「尼米茲號」（USS Nimitz CVN-68）航母戰鬥群在南海進行演練。（圖／達志影像／美聯社）

美國約翰霍普金斯大學政治經濟學教授孔誥烽表示，不認為中國會馬上攻台，但是香港國安法代表中國在執行長期計畫，向台灣發出警告，「別以為北京不會進行武力行動，別以為中國會害怕國際反應」。

法國智庫「蒙田研究所」（Institut Montaigne）亞洲負責人杜懋之（Mathieu Duchatel）表示，即使北京還沒有準備好進行全面入侵，但是可能以其他軍事行動對付台灣，測試台灣人和國際社會反應。

杜懋之認為，中國對於美國與台灣關係越來越緊密感到強烈擔心，可能進行有限的恫嚇行動，通過震撼和恐懼在台灣形成公眾輿論的情況，以軟方案「勸誘」台灣，可能透過是東沙群島，或是大型網路攻擊。

馬斯特羅博士也指出，中美之間因為台灣問題發生戰爭的可能，比人們想得要更可能成真。要解決問題，美國必須承諾協助台灣守衛，並加強美軍在亞洲的軍力部署，「在中國政府的心目中，重新獲得台灣的利益如此巨大，真的很難想到可以阻止它們的物品」。

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