「台版N號房」網站起底！3分16秒片從這流出　無名小站正妹也受害

圖、文／鏡週刊

本刊接獲爆料，指近日鬧得沸沸揚揚，疑似女星的外流性愛影片，早在今年6月就被上傳到情色論壇「創意私房」上供人下載。投訴人A先生表示，這個論壇是台灣相當知名的情色論壇，有不少正妹、小模的不雅照和影片，被放在網站上讓會員觀賞，甚至還有未成年少女也淪為受害者，而這也是許多男女私密影片外流的主要平台之一。

▲偷拍集團利用交友軟體邀約女性外出，趁機偷拍親密時的影片販賣。（圖／鏡週刊提供，下同）

A先生解釋，該網站標榜私密性及高安全度，不但把主機架設在中國，還把網站的各類猥褻影片名稱，變成如「蘋果南瓜豬肉飯 」「乾坤咖喱肉丸 」「奶香燕麥水果粥 」「新式波羅炒雞」等菜名以掩人耳目，讓執法單位無法一眼看出該論壇利用色情牟利。

A先生質疑說：「疑似女星的性愛影片流出後，就有網友取笑說影片中的『房間太爛』，實際上就極有可能是該版主參考女星受訪時的衣物、飾品，找來臉龐、髮色、身材相似的女子拍攝性愛片，再上傳冒名牟利。」

另據本刊調查，「FB」分類裡有臉書設有瀏覽權限的私密畫面、「小模」則為裸拍照片，「視訊」即私下偷拍女子在直播視訊上裸露的影片、截圖等，甚至連當年以美女聞名，如今已經結束營運的網路相簿「無名小站」，也有人破解後將原本已被鎖住的個人帳戶中的裸露圖片上傳，粗估整個網站的色情畫面數百萬計。

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