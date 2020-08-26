侯友宜爭取前瞻2.0預算：重大建設105案需中央補助669億

▲侯友宜宴請新北市立委。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導

新北市長侯友宜26日晚間宴請請新北市12位跨黨派立委，餐會前市府向立委報告目前施政狀況，懇託他們向中央爭取補助新北轄內重大建設經費，尤其是新北市重要建設的前瞻經費，目前需要中央補助經費共105案，總經費約1,392.6億元，其中請中央補助約669.3億元，新北市自籌約723.3億元。

侯友宜致詞表示，新北市是全國人口最多的城市，承擔新北402萬市民的期許，但市府的財政資源有限，要打造安居樂業的新北市、提供市民提供更好的生活環境，亟需中央資源的挹注，希望新北市立委們不分黨派、齊心協力向中央爭取補助經費。

今日到場的立委包括江永昌、吳琪銘、吳秉叡、林淑芬、林德福、洪孟楷、張宏陸、賴品妤、羅明才、羅致政及蘇巧慧，新北市議會蔣根煌議長及陳鴻源副議長一同參加。

新北市政府表示，截至109年7月底止，新北市前瞻計畫1.0之第1期預算達成率達91.1%，第2期因新增109年核定案件，預算達成率為61.3%。本次擬向中央申請前瞻計畫2.0經費補助的案件。

案件涵蓋了軌道、城鄉、水環境、數位、因應少子化友善育兒空間、人才培育促進就業等六大建設，包含捷運汐民線、新三線(五股泰山、八里及深坑輕軌)、蘆北地區空間立體化、市道105新闢道路、學校裝設冷氣、永平國小停車場、汙水下水道建設、抽水站機組更新、5G應用、增設公托設施、社福中心及建置雙語化國家等重要計畫。

▲侯友宜宴請新北市立委。（圖／記者羅婉庭攝）