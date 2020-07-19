為見年輕偶像陳零九、邱鋒澤　東石海之夏萬人湧入超熱鬧

▲狼人殺陳零九、邱鋒澤CP合體東石海之夏 上萬名粉絲嗨炸！。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

東石海之夏活動邁入第2天，晚間邀請到年輕朋友最喜歡的狼人殺偶像陳零九、邱鋒澤及香奈兒、林凡、粉紅藍樂團進行演出，壓軸登場的陳零九、邱鋒澤合體演出「天黑請閉眼」、「天亮請睜眼」等多首熱門歌曲，引來台下粉絲尖叫聲不斷！

▲縣長翁章梁海之夏邀請民眾帶振興劵來嘉義消費。（圖／嘉義縣政府提供）

東石海之夏第14年舉辦，年年吸引各地遊客造訪，深受大小朋友的喜愛，是台灣西半部暑期重點活動之一，嘉義縣政府今年以「來嘉辣」為主題，推出四辣新玩法，首日即吸引2.5萬人次造訪，來自全台各地遊客匯集在東石漁人碼頭，親自感受嘉義最迷人的魅力。

活動第二天主題為「嘉義PUB」，結合首度在東石漁人碼頭打造戶外酒吧「蚵集吧」，讓遊客吹著微風、喝著微醺的調酒，聽著高人氣歌手們演唱，帶給遊客不一樣的音樂饗宴，造訪人次更直衝3萬人，更有粉絲為了搶得夜晚演唱會絕佳位子，上午便與朋友前來卡位，就為了近距離看見高人氣歌手們。

▲現場湧進萬名粉絲。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁介紹，下周末還精心安排適合小朋友的「小辣」款，MOMO的香草姐姐、大樹哥哥即將來到現場跟大家一起唱唱跳跳！最後一天壓軸登場的是「爆辣」款，有金曲歌后黃妃、爆辣女神白家綺、芒果公主喬幼，及每年大家都很期待的煙火秀，期待下周大家邀請親朋好友前來參加，感受嘉義的熱情與魅力！

此外，翁章梁也分享，嘉義有山有海有平原，山區適合登山、避暑，平原的故宮南院有精彩水舞秀，喜歡吃美食、吃海鮮的遊客，就一定要到東石、布袋，有最新鮮的海鮮料理，保證一吃就愛上，希望這個暑假大家帶著振興券來到嘉義消費，不限金額只要上網登錄，就有機會將大獎汽車開回家！

嘉義縣文化觀光局長許有仁表示，25、26日活動依舊相當精彩，有洲南鹽場的DIY體驗、 玩樂氣墊派對、鸚雄聯盟齊聚東石，現場將抽出100份送給遊客品嘗冷泡高山茶、在地水果及水果霜淇淋，讓遊客有吃、有玩又能買，更多活動資訊可至「東石海之夏」粉專查詢。

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