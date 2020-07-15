　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

跨世代結合！攜手青委會推「環保青」政策　新北環保局：人人有責

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼環保局與青委會合作，持續推動環保工作。（圖／翻攝自新北市政府）

▲環保局與青委會合作，這個跨世代合作也將持續推動環保工作。（圖／翻攝自新北市政府）

實習記者郭思妏／綜合報導

新北市環保局與青年事務委員會共同研究「環保青」政策，規劃一系列青年培力系列計畫。如大學生進行中的環保局實習及工讀計畫、羅馬競技生死鬥、節電青年大使等相關計畫。而且環保與永續發展議題可跨越年齡與區域，尤其年輕人的行動力和創新力可以改變社會，所以更不能忽視，每個人都有責任。

環保局局長程大維認為，不是只有我們這一代人或是做環保工作的人才能談環保，所以邀請年輕人參與，談永續議題才會有生命力和有不同啟發。

請繼續往下閱讀...

而近期將公布「新北永續未來學院」三天兩夜營隊，活動中會安排學員參訪八里焚化廠、實地淨灘、體驗淡海輕軌外，還有規劃課程並邀請立委及NGO講師授課，並在最後一天要求學員對未來2030年提出新北永續願景，進行評審頒獎。

程大維進一步指出，環保局已經連續8年舉辦環保小局長的活動，已有712位國小生參與培訓，但與新世代的連結，需要往更深一層突破。因此，環保局重新盤點各項資源，目前以「環保青」為主軸，提出從高中生到大學生中一系列長期性的青年培力計畫，一方面達到環教目的，同時分享實務經驗，更重要的是加強對話，共同找尋人類與環境之間永續共存的答案。

此外，環保局與新北市高中職以上學術單位合作，號召「節電青年大使」，培訓完成後，可與專業節電醫師一起走進家戶，為民眾居家進行節電健檢、改造社區。

至於大學生的部分，則是在日前風靡全台大專院校，以寶特瓶競技的「羅馬競技生死鬥校外賽─朝聖之戰」。環保局結合時下最熱門的創意活動，邀請各大學勇士參加，也讓年輕人認識場區運作和循環再利用。

ET快訊
台中港墜海4死「最後身影」曝！歡唱離場...24分鐘後命喪大
三倍券「為何不能在超商24小時領取」？　背後超暖原因曝
台中港墜海4死！5兒女現場招魂…擲無筊哭喊「爸回來！」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

五一連假拚防疫不停歇　新北環保局：強化消毒巡查守護市民健康

五一連假拚防疫不停歇　新北環保局：強化消毒巡查守護市民健康

境外生返台不到1%　教育部：22日起境外學位新生也可來台

香港疫情延燒疑與新冠病毒變異有關？張上淳回應了

飛鼠一號發射有譜？晉陞公司推特宣布「機動式發射系統完成模擬」

高雄反空汙遊行稱「受刁難」　養工處：承辦員疏失已道歉

10分鐘後下樓取餐　只剩「包裝紙」薯條灑滿地！網質疑：是狗哥

快訊／九歌出版社創辦人蔡文甫病逝　享耆壽95歲

熊貓又有新招！稱「重複下單」好心幫取消⋯她一看APP怒：錢進了外送員口袋

33歲單身哥「我要當舅公了」　神猛家族早婚史曝光！網驚呆：刷新三觀

《我的婆婆》鍾欣凌再被兒子踢出家門　見女兒精壯男友「幼稚行為」...氣瘋

寧願看醫生也不要跟爸爸爬山！　4歲米粒這樣答...秦昊好心寒XD

雞排妹爆乳禮服現身信義區　吳宗憲拒領振興劵：希望它更簡單

Yeri亂入Jennie直播..還躺在床上XD　Blackpink四人透過手機合體全笑歪

曾之喬20歲一見鍾情辰亦儒　許瑋甯模仿曾國城講話...全場笑瘋

《我的婆婆》鍾欣凌虧曾國城節目不好笑　黃姵嘉緊抱許孟哲哭到鼻涕流出來

高嘉瑜開大絕！飆唱《三天三夜》　不甩港湖胖虎...藍委堅占主席台

立院爆衝突濺血...費鴻泰手受傷　綠營破防線！5分內護陳菊入議場

《Running Man》10週年！直播泥漿懲罰　光洙被冰淇淋師傅耍...換鍾國秒拿走！

開車最高境界！她開隱形車練習 倒車轉「空氣方向盤」入庫網笑翻

境外生返台不到1%　教育部：22日起境外學位新生也可來台

香港疫情延燒疑與新冠病毒變異有關？張上淳回應了

飛鼠一號發射有譜？晉陞公司推特宣布「機動式發射系統完成模擬」

高雄反空汙遊行稱「受刁難」　養工處：承辦員疏失已道歉

10分鐘後下樓取餐　只剩「包裝紙」薯條灑滿地！網質疑：是狗哥

快訊／九歌出版社創辦人蔡文甫病逝　享耆壽95歲

熊貓又有新招！稱「重複下單」好心幫取消⋯她一看APP怒：錢進了外送員口袋

33歲單身哥「我要當舅公了」　神猛家族早婚史曝光！網驚呆：刷新三觀

T點這樣用Part17／Her和她購物折扣金限時兌換中！

喬瑟夫化身「秋鳳」幫主人脫單　掀網熱議「秋鳳哪裡買？」

華碩AIoT團隊攜手艾訊、金豐機器　聚焦智慧製造打造「沖壓瑕疵檢測方案」

SBL／看好斑霸成大球員　邱大宗盼為中華隊輸送人才

國內旅遊更要買旅平險！產險業推加碼方案　租車自駕可投保「短期租借車保險」

蔡詩芸產後首次合體王陽明閃瞎　大讚老公穿lululemon翹臀性感

樓中樓還是超夯！裝修大不同「知識掃盲文」來了…入住之後才知道好

振興券上路首日　百貨人潮增2成　開店2小時「直接梭哈」破500名

英知名藝術家扮清潔工潛入地鐵塗鴉　新冠肺炎為創作主題

境外生返台不到1%　教育部：22日起境外學位新生也可來台

連睡覺都夢到自己奪金！　「拳擊女王」陳念琴二度征奧目標明確

被控故意輾斷少年手腳　三峽警反駁：絕非事實...避免引爆瓦斯桶才緊急倒車

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

生活熱門新聞

以為新兵被拗站哨　馬祖安官衝寢室質問：冰水從頭淋下

「吳夢夢回頭率高嗎？」　本尊親回：0%

畢旅合照多2人！「無臉藍衣男」躲在背後

熱帶低壓「貼台灣北上」防大雨強風　各地降雨時間出爐

阿嬤想插隊領三倍券…民眾冷回：卡緊領號碼牌卡實在

女友常搞曖昧！他醞釀2年用「滷肉飯」報復　

家樂福崇德店熄燈！家電全面下殺出清　最低38折起

和女友約會「沒幹嘛噴5000」明細曝光

台南女訂外送控「泡菜冬粉沒泡菜」要退費　店家回應了

內行實測超商「一招秒領三倍券」：免排隊

「4生肖」快買威力彩　命理師曝幸運數字

對流雨彈開炸！2地區發大雨特報

雷雨彈灌4天！熱低登陸降雨熱區出爐

條碼刷不過「三倍券一場空」！他查官網怒了

更多熱門

相關新聞

林口電廠汞超標？台電：新北誤導

林口電廠汞超標？台電：新北誤導

新北市政府指稱台電林口電廠空污排放並不如宣稱達到世界水準，甚至汞排放超標美國兩倍，台電回應，這是刻意曲解與誤導，去年7月到8月間，台電提供給新北市府的煙氣汞排放共有四筆資料，林口電廠汞排放不但遠低於國內的排放標準，這四筆數據也都符合美國既有燃煤電廠的汞排放標準。

新北招考清潔車駕駛 薪水上看37K

新北招考清潔車駕駛 薪水上看37K

關鍵字：

新北環保局環保青政策青委會

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

飲料被下催情藥！服務生小哥秒靠近她暗中保護

不會調冷氣溫度　「一看遙控器」網秒點破

高中19人國道飆135km衝墾丁！18歲女噴飛…友人傻：失控了

快訊／三峽車禍1死3傷！少年闖紅燈撞警車噴飛亡2警濺血

月收6000萬正妹直播主輕生死亡！爆偷吃小王

快訊／國1重大車禍！轎車撞大貨車28歲駕駛不治酒測超標

以為新兵被拗站哨　馬祖安官衝寢室質問：冰水從頭淋下

尋芳客爽吃摻毒姊妹丼　警局露底「名器」見人

「吳夢夢回頭率高嗎？」　本尊親回：0%

三峽16歲少年撞警車亡　傷者爸怒控警故意倒車輾斷手腳

白天顧小孩晚上跑車…台中運將墜海亡！妻：他是好爸爸

畢旅合照多2人！「無臉藍衣男」躲在背後

強尼戴普公開「前妻床上拉屎照」

山上煮泡麵被「保育類嬌客」逼視

新郎喝爛醉！新娘仍「1夜激戰3次」叫整晚

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》鍾欣凌再被兒子踢出家門　見女兒精壯男友「幼稚行為」...氣瘋

《我的婆婆》鍾欣凌再被兒子踢出家門　見女兒精壯男友「幼稚行為」...氣瘋
寧願看醫生也不要跟爸爸爬山！　4歲米粒這樣答...秦昊好心寒XD

寧願看醫生也不要跟爸爸爬山！　4歲米粒這樣答...秦昊好心寒XD

雞排妹爆乳禮服現身信義區　吳宗憲拒領振興劵：希望它更簡單

雞排妹爆乳禮服現身信義區　吳宗憲拒領振興劵：希望它更簡單

Yeri亂入Jennie直播..還躺在床上XD　Blackpink四人透過手機合體全笑歪

Yeri亂入Jennie直播..還躺在床上XD　Blackpink四人透過手機合體全笑歪

曾之喬20歲一見鍾情辰亦儒　許瑋甯模仿曾國城講話...全場笑瘋

曾之喬20歲一見鍾情辰亦儒　許瑋甯模仿曾國城講話...全場笑瘋

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面