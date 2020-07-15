跨世代結合！攜手青委會推「環保青」政策　新北環保局：人人有責

▲環保局與青委會合作，這個跨世代合作也將持續推動環保工作。（圖／翻攝自新北市政府）

實習記者郭思妏／綜合報導

新北市環保局與青年事務委員會共同研究「環保青」政策，規劃一系列青年培力系列計畫。如大學生進行中的環保局實習及工讀計畫、羅馬競技生死鬥、節電青年大使等相關計畫。而且環保與永續發展議題可跨越年齡與區域，尤其年輕人的行動力和創新力可以改變社會，所以更不能忽視，每個人都有責任。

環保局局長程大維認為，不是只有我們這一代人或是做環保工作的人才能談環保，所以邀請年輕人參與，談永續議題才會有生命力和有不同啟發。

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而近期將公布「新北永續未來學院」三天兩夜營隊，活動中會安排學員參訪八里焚化廠、實地淨灘、體驗淡海輕軌外，還有規劃課程並邀請立委及NGO講師授課，並在最後一天要求學員對未來2030年提出新北永續願景，進行評審頒獎。

程大維進一步指出，環保局已經連續8年舉辦環保小局長的活動，已有712位國小生參與培訓，但與新世代的連結，需要往更深一層突破。因此，環保局重新盤點各項資源，目前以「環保青」為主軸，提出從高中生到大學生中一系列長期性的青年培力計畫，一方面達到環教目的，同時分享實務經驗，更重要的是加強對話，共同找尋人類與環境之間永續共存的答案。

此外，環保局與新北市高中職以上學術單位合作，號召「節電青年大使」，培訓完成後，可與專業節電醫師一起走進家戶，為民眾居家進行節電健檢、改造社區。

至於大學生的部分，則是在日前風靡全台大專院校，以寶特瓶競技的「羅馬競技生死鬥校外賽─朝聖之戰」。環保局結合時下最熱門的創意活動，邀請各大學勇士參加，也讓年輕人認識場區運作和循環再利用。