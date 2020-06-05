　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

乾手機比想像中衛生？醫生證實「經由HEPA濾網過濾的乾淨空氣乾手」可避免病菌增生

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

乾手機比想像中衛生？醫生證實「經由HEPA濾網過濾的乾淨空氣乾手」可避免病菌增生（圖／品牌提供）
▲醫師王韋力表示，乾手需要迅速而且完全乾燥，選擇能快速吹出乾淨衛生空氣的乾手機，也能避免病菌增生。（圖／資料照）

消費中心／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐全球，讓許多民眾變得重視衛生習慣，其中洗手與乾手更是防疫的重要一環。根據調查顯示，洗手之後，如果沒有正確乾手，潮濕的手接觸物體表面，傳播的細菌將增加1,000倍，也讓眾多醫師紛紛呼籲民眾洗手後需徹底乾手。

多數民眾選擇使用擦手紙或烘手機乾手，不過先前有報導指出，烘手機會將廁所中的病菌透過出風口再吹到使用者的手上，可能有潛在的傳染風險。此結果引發不少人改用擦手紙，但大量用過的紙巾除了相當不環保之外，丟在無遮蓋的垃圾桶中，同樣讓人擔心病菌散播。其實廁所中的擦手紙，如果沒有注意存放空間是否乾淨，或是更換人員的手部沒有徹底清潔，也很可能會有細菌附著其上。

針對正確的洗手與乾手觀念，新正薪醫院副院長暨小兒科專科醫師王韋力表示：「多數民眾仍有錯誤的洗手與乾手觀念，以致於更多病菌殘留於手上。正確的洗手除了要使用肥皂水搓洗20秒以上之外，亦需要使用正確的乾手方式，乾手需要迅速而且完全乾燥，選擇能快速吹出乾淨衛生空氣的乾手機，也能避免病菌增生。」但公廁常見的傳統熱風式烘手機，由於使用的是60年前的蒸發原理，而且沒有配備能過濾細菌的HEPA濾網，在烘手時，就可能將廁所內的細菌吹至剛洗乾淨的手上；王韋力醫師進一步表示：「熱烘手機通常需要40-45秒的時間才能將手烘乾，根據調查研究，男性平均使用烘手機的時間為17秒，而女性為13.3秒，因此皆無法達到標準而使得手上的病菌殘留。而目前市面上有不用加熱的噴射型乾手機，使用高速氣流與HEPA高效濾網，僅需10~14秒鐘即可將手上的水滴刮除，快速方便且環保。只有HEPA高效濾網能阻絕小至0.1微米病菌，從風口出來的空氣才是過濾過後的乾淨空氣，民眾無須擔心乾手機將空氣中的病菌吹到手上。」

請繼續往下閱讀...

乾手機比想像中衛生？醫生證實「經由HEPA濾網過濾的乾淨空氣乾手」可避免病菌增生（圖／品牌提供）
▲醫師王韋力表示，正確的洗手除了要使用肥皂水搓洗20秒以上之外，亦需要使用正確的乾手方式。（圖／資料照）

要想同時達到吹出乾淨空氣和快速乾燥兩項條件，Dyson Airblade系列乾手機以HEPA高效濾網和獨家風刃技術做到了。Dyson乾手機有許多不同款式，每款皆有配備HEPA高效濾網，能隔絕99.95%並且小至0.1微米的病菌及顆粒物，因此從風口吹出的空氣皆是被過濾的乾淨空氣。加上不是使用一般加熱原理來乾手，而是以高速片狀氣流刮走手上水分的獨家風刃技術，就能以潔淨的空氣在10～14秒內快速乾手，符合醫師提出的正確乾手原則。

乾手機比想像中衛生？醫生證實「經由HEPA濾網過濾的乾淨空氣乾手」可避免病菌增生（圖／品牌提供）
▲Dyson AirBlade系列乾手機以HEPA高效濾網和獨家風刃技術，以高速片狀氣流刮走手上水分，能讓淨化的空氣在10～14秒內快速乾手，符合醫師提出的正確乾手原則。（圖／翻攝自Dyson官網）

此外，Dyson Airblade系列乾手機設計造型可以讓用戶避免碰觸到壁面，降低沾染細菌的機會；因廁所中的病菌而引起染疫的機率也就跟著降低。再透過定期清潔，避免細菌滋生疑慮，讓消費者能真正安心乾手！Dyson Airblade乾手機系列也經過英國布拉福大學的研究測試，指出使用Dyson Airblade乾手機可減少40%的病菌傳播。目前包含松山國際機場、桃園國際機場、頂級餐廳 犇鐵板燒、遠百信義A13、W Hotel，這些國際化、高端場所皆採用Dyson Airblade系列乾手機。

乾手機比想像中衛生？醫生證實「經由HEPA濾網過濾的乾淨空氣乾手」可避免病菌增生（圖／品牌提供）

▲▼犇 鐵板燒使用Dyson Airblade系列的V型乾手機（圖／資料照）

乾手機比想像中衛生？醫生證實「經由HEPA濾網過濾的乾淨空氣乾手」可避免病菌增生（圖／品牌提供）

現今環保意識抬頭，民眾追求友善對待地球的生活方式。使用擦手紙，造紙成本高昂、原料採集不利環境保護；傳統熱風烘手機則是耗能太大。Dyson Airblade系列乾手機運作成本低，其中能過濾細菌的HEPA濾網，若以每天平均使用200次進行計算，可使用3～5年，更換的成本為2,500元，每次使用成本相較擦手紙更便宜與環保。相比傳統暖風乾手機，能以高速且無需加熱的乾淨氣流將雙手表面水刮除，可省下高達87%的能源，每次乾手相較使用擦手紙更減少高達85%的二氧化碳排放。Dyson Airblade系列是唯一符合美國國家衛生基金會（NSF International）P335測試標準的乾手機，此標章代表產品能有效去除病菌與快速乾手。在仍受疫情影響的此刻，科技試圖解決人類的困境，Dyson在關鍵細節處盡一分力，無論是去除細菌的能力、減少對環境的負擔，效果快速又衛生，讓生活更安心。

ET快訊
學生族福音！交通部拍板：「19歲以下」暑假免費玩22家遊樂園
又有免運了！foodpanda「6月天天免外送費」　輸6字優
罷韓投票要帶傘！西南風影響　高雄「6/6整天都可能下雨」
快訊／撞警畫面曝！台中男闖紅燈竟拒檢猛撞　警「噴飛1M」腿骨
快訊／生田斗真爆閃婚！秘戀女星5年修成正果
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

全國電子母親節優惠下殺　家電逸品琉璃觸控冰箱、洗衣機價格狂降　網友瘋搶dyson、金小萬

吹風機、造型器大盤點！　網友推爆Dyson美髮神器

45分貝秘境！世界首座寧靜公園在陽明山　精神醫師：安靜有助腦波放鬆

泡麵哪裡來的？PTT製麵專家「神手繪8圖解」　網朝聖：太可愛了

學生族福音！交通部拍板：「19歲以下」暑假免費玩22家遊樂園

乾手機比想像中衛生？醫生證實「經由HEPA濾網過濾的乾淨空氣乾手」可避免病菌增生

「哈利波特」迷國華國中張詠欣　宜縣國中會考唯一5A++寫作6級分

防疫解封「山難」意外增多！玉管處：別搶著做「菜鳥英雄」累死三軍

韓粉孩子2分半錄音曝「返鄉卻背雙重壓力」！溫朗東：民主不會逼青年堅強

罷韓投票要帶傘！西南風影響⋯高雄「6/6整天都可能下雨」

兒子愛滑手機！媽媽惡整塗眼圈 騙「被藍光寶寶吃」他嚇哭：不玩了

勇敢抗疫！單親英雄媽站最前線　分離9周驚喜現身...女兒激動擁抱

她癌症4期想吃「停產泡麵」…親友心死超無助　味丹董事長一句話讓網哭了

天氣太熱...雞蛋出現裂痕他慌爆 破殼一瞬間！網友：嗯～真可愛

明白幸福！不結婚也能備受寵愛 白癡公主答應媽「40歲以前不婚」

別走啊！保麗龍箱2度跳車再彈回　貨車神護體？專業網：白努利定律

刺死鐵路警嫌判無罪36天　李承翰父過世...看不到上訴判決

她癌症4期想吃味丹「停產泡麵」　董事長霸氣加開生產線讓網哭了

在家做好吃下飯的家常銷魂滷肉　細火慢燉超入味！網：看了好餓

振興3倍券領用懶人包6重點整理　實體＆數位版、使用通路報你知

45分貝秘境！世界首座寧靜公園在陽明山　精神醫師：安靜有助腦波放鬆

泡麵哪裡來的？PTT製麵專家「神手繪8圖解」　網朝聖：太可愛了

學生族福音！交通部拍板：「19歲以下」暑假免費玩22家遊樂園

乾手機比想像中衛生？醫生證實「經由HEPA濾網過濾的乾淨空氣乾手」可避免病菌增生

「哈利波特」迷國華國中張詠欣　宜縣國中會考唯一5A++寫作6級分

防疫解封「山難」意外增多！玉管處：別搶著做「菜鳥英雄」累死三軍

韓粉孩子2分半錄音曝「返鄉卻背雙重壓力」！溫朗東：民主不會逼青年堅強

罷韓投票要帶傘！西南風影響⋯高雄「6/6整天都可能下雨」

境外生返台好難！權益小組赴教育部陳抗　籲7月解禁「分批入境全數回台」

男友家開公司！「離職妹1個半月悔了」　未來公公：只是零用錢...網勸快逃

張小月華麗轉身　笑談未來動向：謝謝外界給我很多「好工作」

國民ETF成分股調整出爐！0050新增緯穎、踢除寶成

暴雨淋成落湯雞客人臉超臭！美容師暖心舉動神逆轉

國中妹為養男友賣身…被逼「試車」完才能上工！首腦曝：每月下海至少10次

國民黨做好失去高雄準備　罷韓成功進入補選「派誰出來都會輸」

玉山盃／邱駿威強壓新北：終於贏林昱珉　下次對決想敲安

他高燒39度腰爆痛！竟是5cm牙籤惹禍...膿液流到大腿　醫驚：誤會了

中職／桃猿10戰3勝差在守備　曾總首遇低潮：急也沒用

百想／《愛的迫降》CP合體啦！孫藝真回眸　玄彬紳士對看微笑

日本福岡大學校花曝「台男優點」：每天都幸福！

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

生活熱門新聞

單親媽整天只賣2碗湯！網點破致命傷

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

天然威而鋼　移工生吃荔枝椿象

好市多停車場一張照　網驚：好療癒阿

泰晤士報2020亞洲大學排行..台灣7校進榜

警遭「魔神仔」狂操7天！求救土地公才爬出

新月沙灣「挖出iPhone 6」還活著

女同事傳睡衣照　男見豪球秒石化

又免運了！foodpanda「6月天天免外送費」

中衛口罩第2波今開賣　他牌最多能買2000片

彰化口罩廠「開放限時搶購」！將推變形金剛款

國中會考成績查詢網址看這裡！

早上高鐵全滿！名嘴直擊：八成北漂年輕人

各國解封「排除台灣」！專家曝過不去的坎

更多熱門

相關新聞

藏千萬隻病菌！雙手「最髒部位Top5」曝光

藏千萬隻病菌！雙手「最髒部位Top5」曝光

國內疫情已趨於平穩，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中一再在記者會中強調，要將防疫新生活運動內化，落實戴口罩或維持社交距離、勤洗手等個人衛生習慣。肥皂洗手能有效預防病菌侵襲，但你知道手部哪裡病菌最多嗎？胸腔暨重症醫師黃軒引述研究公布「最髒部位Top5」，小心沒洗乾淨給予微生物優良的繁殖環境。

Dyson直髮造型器台上市要價1.6萬

Dyson直髮造型器台上市要價1.6萬

研發之路漫長…美科學家：不要仰賴疫苗出現

研發之路漫長…美科學家：不要仰賴疫苗出現

Dyson 電動車首度曝光

Dyson 電動車首度曝光

「用洗碗精洗手嗎？」網曝：有傷手風險

「用洗碗精洗手嗎？」網曝：有傷手風險

關鍵字：

Dyson乾手機洗手乾手

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

開冷氣看鳥臉色　媽1動作超貼心

單親媽整天只賣2碗湯！網點破致命傷

單親媽砸50萬積蓄開店　每天經營18小時只賺60元...

鐵路警承翰爸飲恨離世　胃出血病逝家中

目睹醉酒女星被「輪流侵犯懷孕」！　她遭解內衣扣硬上

正妹鹹濕調情「我的乳房很漂亮」！勾蔡阿嘎截圖對話曝光

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

網紅搭高鐵「拉鍊下滑」掉出F巨胸

「我的心肝兒」李承翰阿嬤痛哭　家屬急攙扶

咪妃分手1年爆復合Joeman！IG放閃「名車背景露餡」

校長在警衛室辦公　背後原因超暖

無辜男滑手機被砍　兇嫌辯：「他要攻擊我」

他煮食90歲祖母「切成小肉塊享受」　半屍躺地等烹飪

16歲妹開朋友車「無照上國道」！猛撞鹽酸槽罐車

兒作文爆家裡很破爛　媽PO兇手照網笑翻

更多

最夯影音

更多
兒子愛滑手機！媽媽惡整塗眼圈 騙「被藍光寶寶吃」他嚇哭：不玩了

兒子愛滑手機！媽媽惡整塗眼圈 騙「被藍光寶寶吃」他嚇哭：不玩了
勇敢抗疫！單親英雄媽站最前線　分離9周驚喜現身...女兒激動擁抱

勇敢抗疫！單親英雄媽站最前線　分離9周驚喜現身...女兒激動擁抱

她癌症4期想吃「停產泡麵」…親友心死超無助　味丹董事長一句話讓網哭了

她癌症4期想吃「停產泡麵」…親友心死超無助　味丹董事長一句話讓網哭了

天氣太熱...雞蛋出現裂痕他慌爆 破殼一瞬間！網友：嗯～真可愛

天氣太熱...雞蛋出現裂痕他慌爆 破殼一瞬間！網友：嗯～真可愛

明白幸福！不結婚也能備受寵愛 白癡公主答應媽「40歲以前不婚」

明白幸福！不結婚也能備受寵愛 白癡公主答應媽「40歲以前不婚」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面