乾手機比想像中衛生？醫生證實「經由HEPA濾網過濾的乾淨空氣乾手」可避免病菌增生



▲醫師王韋力表示，乾手需要迅速而且完全乾燥，選擇能快速吹出乾淨衛生空氣的乾手機，也能避免病菌增生。（圖／資料照）

消費中心／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐全球，讓許多民眾變得重視衛生習慣，其中洗手與乾手更是防疫的重要一環。根據調查顯示，洗手之後，如果沒有正確乾手，潮濕的手接觸物體表面，傳播的細菌將增加1,000倍，也讓眾多醫師紛紛呼籲民眾洗手後需徹底乾手。

多數民眾選擇使用擦手紙或烘手機乾手，不過先前有報導指出，烘手機會將廁所中的病菌透過出風口再吹到使用者的手上，可能有潛在的傳染風險。此結果引發不少人改用擦手紙，但大量用過的紙巾除了相當不環保之外，丟在無遮蓋的垃圾桶中，同樣讓人擔心病菌散播。其實廁所中的擦手紙，如果沒有注意存放空間是否乾淨，或是更換人員的手部沒有徹底清潔，也很可能會有細菌附著其上。

針對正確的洗手與乾手觀念，新正薪醫院副院長暨小兒科專科醫師王韋力表示：「多數民眾仍有錯誤的洗手與乾手觀念，以致於更多病菌殘留於手上。正確的洗手除了要使用肥皂水搓洗20秒以上之外，亦需要使用正確的乾手方式，乾手需要迅速而且完全乾燥，選擇能快速吹出乾淨衛生空氣的乾手機，也能避免病菌增生。」但公廁常見的傳統熱風式烘手機，由於使用的是60年前的蒸發原理，而且沒有配備能過濾細菌的HEPA濾網，在烘手時，就可能將廁所內的細菌吹至剛洗乾淨的手上；王韋力醫師進一步表示：「熱烘手機通常需要40-45秒的時間才能將手烘乾，根據調查研究，男性平均使用烘手機的時間為17秒，而女性為13.3秒，因此皆無法達到標準而使得手上的病菌殘留。而目前市面上有不用加熱的噴射型乾手機，使用高速氣流與HEPA高效濾網，僅需10~14秒鐘即可將手上的水滴刮除，快速方便且環保。只有HEPA高效濾網能阻絕小至0.1微米病菌，從風口出來的空氣才是過濾過後的乾淨空氣，民眾無須擔心乾手機將空氣中的病菌吹到手上。」

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▲醫師王韋力表示，正確的洗手除了要使用肥皂水搓洗20秒以上之外，亦需要使用正確的乾手方式。（圖／資料照）

要想同時達到吹出乾淨空氣和快速乾燥兩項條件，Dyson Airblade系列乾手機以HEPA高效濾網和獨家風刃技術做到了。Dyson乾手機有許多不同款式，每款皆有配備HEPA高效濾網，能隔絕99.95%並且小至0.1微米的病菌及顆粒物，因此從風口吹出的空氣皆是被過濾的乾淨空氣。加上不是使用一般加熱原理來乾手，而是以高速片狀氣流刮走手上水分的獨家風刃技術，就能以潔淨的空氣在10～14秒內快速乾手，符合醫師提出的正確乾手原則。



▲Dyson AirBlade系列乾手機以HEPA高效濾網和獨家風刃技術，以高速片狀氣流刮走手上水分，能讓淨化的空氣在10～14秒內快速乾手，符合醫師提出的正確乾手原則。（圖／翻攝自Dyson官網）

此外，Dyson Airblade系列乾手機設計造型可以讓用戶避免碰觸到壁面，降低沾染細菌的機會；因廁所中的病菌而引起染疫的機率也就跟著降低。再透過定期清潔，避免細菌滋生疑慮，讓消費者能真正安心乾手！Dyson Airblade乾手機系列也經過英國布拉福大學的研究測試，指出使用Dyson Airblade乾手機可減少40%的病菌傳播。目前包含松山國際機場、桃園國際機場、頂級餐廳 犇鐵板燒、遠百信義A13、W Hotel，這些國際化、高端場所皆採用Dyson Airblade系列乾手機。





▲▼犇 鐵板燒使用Dyson Airblade系列的V型乾手機（圖／資料照）

現今環保意識抬頭，民眾追求友善對待地球的生活方式。使用擦手紙，造紙成本高昂、原料採集不利環境保護；傳統熱風烘手機則是耗能太大。Dyson Airblade系列乾手機運作成本低，其中能過濾細菌的HEPA濾網，若以每天平均使用200次進行計算，可使用3～5年，更換的成本為2,500元，每次使用成本相較擦手紙更便宜與環保。相比傳統暖風乾手機，能以高速且無需加熱的乾淨氣流將雙手表面水刮除，可省下高達87%的能源，每次乾手相較使用擦手紙更減少高達85%的二氧化碳排放。Dyson Airblade系列是唯一符合美國國家衛生基金會（NSF International）P335測試標準的乾手機，此標章代表產品能有效去除病菌與快速乾手。在仍受疫情影響的此刻，科技試圖解決人類的困境，Dyson在關鍵細節處盡一分力，無論是去除細菌的能力、減少對環境的負擔，效果快速又衛生，讓生活更安心。