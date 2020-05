世界衛生大會5／18復會　外交部：台灣爭取以觀察員身份出席

▲世界衛生大會(World Health Assembly,WHA)。(圖/路透社)



記者陶本和/台北報導

針對第73屆世界衛生大會(WHA),外交部指出,將於5月18日以視訊方式舉行復會,可望聚焦如何應處新冠肺炎疫情,而我國已多次透過適當管道向WHO秘書處表達出席意願,並爭取以觀察員身份出席WHA。

根據外交部掌握的資訊,世界衛生組織(WHO)執委會(Executive Board)已經同意秘書處最近調整後的規畫,今年第73屆WHA訂於5月18日揭幕,最遲於5月19日閉幕,屆時將以視訊方式舉行,議程將極為精簡。

外交部表示,已多次透過適當管道向WHO秘書處表達我國希望獲邀出席WHA的意願,將繼續協同友邦及理念相近國家,全力爭取以觀察員身分出席WHA。

外交部呼籲WHO秘書處應秉持中立及專業,實踐WHO憲章揭櫫的「全民均健」(Health for all)及「不遺漏任何人」(Leave no one behind)的崇高目標,摒除不當的政治干預,恢復邀請台灣出席WHA。

外交部指出,新冠肺炎對全人類造成嚴峻威脅,益發凸顯全球防疫合作網絡不能遺漏任何人,而且需要各方通力合作,才能有效防制疫情。而台灣在此次抗疫的優異表現,理應獲邀參與WHA,分享受到國際讚譽的「台灣模式」與經驗,並與各國交流、相互學習,以強化國際防疫合作的效能。