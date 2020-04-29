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型男名師「騙上流政二代8千萬」　一被起訴就出家！藏內湖豪宅開課

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圖、文／鏡週刊 

昔日專攻歷史科的補教名師陳國恩，和國文名師陳星齊名，淡出杏壇後在北市內湖豪宅別墅開課傳授佛法，吸引不少政商名流前往聽經，未料形象良好的他，卻因遭學員指控拐騙投資古董字畫，詐得8千多萬元，而遭士林地檢署以詐欺罪起訴。本月17日陳以出家人樣貌現身士林地院，矢口否認犯罪。

陳國恩上月落髮出家，法號為「體佛」，本月17日開庭時，他穿著袈裟，以「詐欺罪被告」身分出庭應訊。（翻攝CYBA中華佛教青年會臉書） 

▲陳國恩上月落髮出家，法號為「體佛」，本月17日開庭時，他穿著袈裟，以「詐欺罪被告」身分出庭應訊。（圖／鏡週刊提供，下同）

4月17日，一名長相清秀、身穿袈裟的出家人現身士林地方法院，他正是曾叱吒北市南陽街的補教名師陳國恩，原來上個月間，陳國恩到新北市樹林區福慧寺剃髮出家，法名「體佛」，目前每週二在中華佛教青年會教授佛法課程。

曾是歷史科補教名師的陳國恩，涉嫌以投資古董詐騙講經課學員逾8千萬元遭起訴。圖為2016年陳國恩講解彌勒菩薩坐像，現他已剃髮出家。（翻攝YouTube）

育才無數的他突然現身法院，原來是因遭人指控以古董拍賣會設局詐騙8千多萬元，淪為遭檢方起訴的詐欺嫌疑犯，法官當天就是以詐欺被告身分傳他出庭說明。

為取信學員，陳國恩還與妻子吳承晏組團帶隊到中國瀋陽、北京故宮，參觀古董文物。（讀者提供）

據本刊調查，陳國恩縱橫補教界18年，現已淡出杏壇，專注於古董收藏及鑽研佛法。陳國恩和妻子吳承晏開立門德揚拍賣公司（後改名為門得揚），經營藝術品拍賣事業，但卻遭5名學員提告，控訴他利用「老師」光環，拐騙他們投資清朝皇帝御筆字畫，至少詐騙8千多萬元。

門得揚其中一場拍賣會型錄特地記載採無底價拍賣，且拍賣所得將捐贈給「中華數位內容發展協會」，用於改善偏鄉及受刑人教育，但該協會創辦人也是陳國恩。（讀者提供）

昔日專攻歷史科的補教名師陳國恩，和國文名師陳星齊名，淡出杏壇後在北市內湖豪宅別墅開課傳授佛法，吸引不少政商名流前往聽經，未料形象良好的他，卻因遭學員指控拐騙投資古董字畫，詐得8千多萬元，而遭士林地檢署以詐欺罪起訴，受害人中包括政二代、富商及名醫。

據本刊調查，陳國恩縱橫補教界18年，現已淡出杏壇，專注於古董收藏及鑽研佛法。2009年起，他在北市內湖獨棟別墅開課講授《金剛經》，憑藉妙語如珠的口才，加上標榜無論菁英或乞丐，都能免費登堂入室聽經，吸引不少學員追隨。
為取信學員，陳國恩還與妻子吳承晏組團帶隊到中國瀋陽、北京故宮，參觀古董文物。（讀者提供）

陳國恩的學員不乏政商名流，包括上市公司董事長及董娘、知名醫師、建設公司大老闆等，每週都慕名到他的私宅聽經，且尊稱他為老師，沒想到因信任他，卻換來非常慘痛的後果。

 陳國恩當時拿著門得揚拍賣會型錄，建議學員投資古董文物。（讀者提供）

據檢方調查，陳國恩和妻子吳承晏開立門德揚拍賣公司（後改名為門得揚），經營藝術品拍賣事業，賺取拍定價金16％的佣金營利，2013年至2014年間以公司製作的拍賣品型錄，建議5名聽經學員投資，強調這些文物具有獲利翻倍的價值，還擔保若3年後虧損，他願意以原價買回。

圖為陳國恩建議聽經學員投資的古代皇帝御筆字畫，強調這些字畫3年後獲利必定翻倍，還稱願意合夥投資，最後5名學員以8千多萬元買下15幅字畫，陳國恩卻一毛未出，也不願依約定以原價買回。（讀者提供）

圖為陳國恩建議聽經學員投資的古代皇帝御筆字畫，強調這些字畫3年後獲利必定翻倍，還稱願意合夥投資，最後5名學員以8千多萬元買下15幅字畫，陳國恩卻一毛未出，也不願依約定以原價買回。（讀者提供）

除了拍胸脯保證獲利之外，陳國恩為了獲取學員信任，還帶他們到中國瀋陽、北京故宮考察，甚至主動表示願意出資合夥，5名聽經學員因此失去戒心，依從陳國恩建議的「合理競拍金額」，到門得揚拍賣會競標，最後共合資8千多萬元投資15件文物，且全都以現金支付，沒想到最後卻是騙局一場。


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