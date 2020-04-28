搶救〝喵星人〞大作戰　南警積極救援受困車內的貓咪

▲台南市警一分局莊敬派出所巡佐王志義、警員王本立等2員，成功助貓脫困，令報案人萬分感激。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南1名女子急著下車辦事，不慎將愛貓、鎖匙及車門遙控器都一起留在反鎖的車內，眼見愛貓鎖在車內哀嚎，自己卻無計可施，心急之下報警求援，台南市警一分局莊敬派出所巡佐王志義、警員王本立等2員據報前往協助，成功助貓脫困，令該女子萬分感激。

台南市警一分局莊敬派出所巡佐王志義、警員王本立等2員，4月26日上午接獲110轉報，稱平實公園有民眾需要協助，王員立即前往了解，到達現場後見報案女子面露緊張、神情激動地向警方表示，她因臨時離開車外，而將其寵物貓咪放置於自小客車副駕駛座位上，未料車門不慎反鎖，且因汽車遙控器亦置放於車內，致使車門無法開啟，而車內貓咪不斷發出哀嚎聲，眼見其正陷入脫水窒息危機，報案人在無計可施之下，心急如焚的報警請求協助。

現場處理員警了解情況後，一面安撫女子緊張情緒，一面迅速聯繫鎖匠前來，惟因是日恰逢周末，鎖店大多打烊休息，經王員持續聯繫之下，終獲得轄區1家鎖店派員前來協助後，始順利將車門開啟，成功協助貓咪脫困，重回主人懷抱。報案女子對警方積極協助救援之行動，表達萬分感謝，離去前還頻頻向警方表示謝意。

莊敬所所長黃祥賓表示，為民服務是警察積極推動之目標，在民眾有困難時，警察會盡其所能給予關懷和協助，以同理心「把民眾小事當做大事來服務」，讓民眾能感受到警察的敬業與用心，充分發揮了警察助人的精神，適時為民伸出援手，建立警察親民便民與愛民的良好形象。同時警方也呼籲所有汽車駕駛人，平時應熟稔車輛相關設備，切勿將孩童或動物留置於車內，更要避免因車門反鎖而受困於車內。

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