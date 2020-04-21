美油期貨首次出現負油價　陸專家：短期內可能繼續走下坡

▲原油期貨交易首次出現負跌幅。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情爆發後，原油期貨交易首次出現負油價，周二到期的5月西德州中級原油（WTI）期貨，出現史上最瘋狂拋售，一路跌到負值區間，結算價為-37.63美元，下跌逾300%！大陸經濟專家也分析，出現這樣負跌幅，「意味著賣方需要付出代價，才能讓買家從其手中拿走原油。」

根據大陸澎湃財經新聞指出，全球油價出現「賣油倒貼錢」的現象，原因在於原油需求因疫情崩潰、減產力度又不夠的情況下，庫欣的原油庫存容量已經不夠用了。對於無法交割實物的交易商來說，5月合約成了燙手山芋，價格上必須有所犧牲。

▲陸經濟專家分析，現階段生產商寧願接受負油價，不得不賠錢讓買家拉走。（圖／路透社）

接受訪問的大陸隆眾資訊副總經理兼首席戰略官閆建濤也分析，「此時此刻，影響油價的最主要的因素，在某些情況下，不是生產成本，而是庫存。，特別是在內陸產油區，疫情引發基礎設施和交通物流不暢等問題，原油很難外輸或儲存。」他指出，純粹為了經濟性而關井停產是有風險的。所以，要接著生產， 如果儲罐庫容不夠，或者存儲成本過高，生產商寧願接受負油價，不得不賠錢讓買家拉走。

閆建濤進一步指出，三月底以來，美國、加拿大多地現貨已出現負油價。歷史上，負氣價更常見，負油價很少見，近期也只出現過一次。疫情的不確定、經濟和需求的恢復不明朗、庫存的過剩，可能導致了負油價。

▲國際專家分析，未來國際原油期貨交易情勢，市場力量將造成進一步的痛苦，直到跌到谷底。（圖／路透社）

根據微軟全國廣播電視公司頻道（MSNBC）指出，美油期貨場內收盤數小時後，美國總統川普於當地時間20日在疫情簡報會表示，「創紀錄的低油價，對許多人而言是件新鮮事。」國際油價暴跌的時機，購入7500萬桶原油，加強美國石油戰略儲備（SPR）。」至於談到OPEC+是否將加大減產時？川普表示「我們已經這麼做了。」

未來，國際原油期貨交易情勢？投銀RBC資本市場（RBC Capital Markets）全球能源戰略董事總經理特朗（Michael Tran）也表示，「幾乎沒有什麼可以阻止現貨市場，在短期內進一步走下坡路。」煉油企業正在以歷史性的速度拒絕接收石油，隨著美國的庫存迅速提升到極限，市場力量將造成進一步的痛苦，直到市場跌到谷底，或是新冠病毒清除，看起來前者會首先到來。