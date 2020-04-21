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金正恩傳命危！資深媒體人曝這理由「一定要平安阿」：不必保重該減重

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▲▼北韓領導人金正恩2013年至2018年目測至少變胖40公斤。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓領導人金正恩2013年至2018年目測至少變胖40公斤。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者施怡妏／綜合報導

北韓領導人金正恩多日未公開露面，連15日重要的「太陽節」都缺席，美國CNN報導，金正恩接受心血管手術，但術後狀況並不樂觀，傳出命危消息，但卻沒有可靠的來源證實此消息。對此，資深媒體人黃創夏在臉書上幽默表示，千萬要平安，並強調不必「保重」而是該減重。

根據報導，4月15日的「太陽節」是北韓規模最大也最重大的節日，也是金正恩祖父金日成的誕辰紀念日，但是金正恩卻缺席，引起各界媒體好奇。有消息人士指出，心臟病是金氏家族的移除病史，金正恩一直以來深受心血管疾病困擾，決定於4月12日接受手術治療。

請繼續往下閱讀...

雖然許多沒有紛紛報導金正恩接受手術的新聞，但是都沒有可靠的消息以及證據，同時，南韓統一部、青瓦台，與日本內閣官房長官菅義偉，也都表示「目前還無法確認金正恩的健康狀況」。南韓青瓦台與統一部也先後發出聲明，目前北韓沒有異常的狀況，南韓政府方面正在進行確認，但無法證實金正恩主席「當前」的健康狀況。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／黃創夏）

▲黃創夏在臉書上幽默回覆。（圖／翻攝自Facebook／黃創夏

黃創夏21日在臉書上貼上CNN新聞的連結寫道，「一定要平安阿！金小胖是如此重要的世界級領袖，帶給世界不斷的驚奇，千萬要平安，不過，不必『保重』，應該減重，」文末還附上三個笑臉。網友回覆，「肥胖是百病之母啊，大元帥早日康復。」

 
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