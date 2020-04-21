英國死亡數破1.6萬！伊莉莎白女王「低調慶祝」94歲生日　連禮炮都不要

▲英國女王伊麗莎白二世即將歡度94歲生日。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

英國女王伊莉莎白二世21日年滿94歲，不過因為新冠肺炎疫情影響，本來生日就不會過度鋪張的女王決定，今年的慶祝活動將會比以往更低調進行。

伊莉莎白女王（Queen Elizabeth II）是目前全球最年長、在位時間最長的君主，一直以來她的生日都是私底下慶祝，不會有過多的公開慶祝活動。過去王室成員的生日或是周年紀念，都是以禮炮敬禮的形式來進行，不過伊莉莎白女王認為，在新冠肺炎疫情的影響下，這麼做並不合適，所以今年的活動將更為低調。

根據《路透社》報導，英國目前新冠肺炎的死亡人數達1.6萬人，全球排名第五，全國封鎖令也進入第4星期，大部分的商家都未營業，公民也必須待在家中。

伊莉莎白女王日前也發表了在位68年以來第5度特別演說，除了感謝第一線醫療人員的付出，也喊話各界要以善意來因應疫情爆發所帶來的嚴峻挑戰。

而她的夫婿、現年98歲的菲利浦親王，同樣在20日感謝參與對抗新冠肺炎危機的所有人，這也是菲利浦親王退休3年以來，罕見地對外發表聲明。

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