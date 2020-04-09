又被問紓困為何不發現金　政院發言人曝「其實有發」

▲Kolas Yotaka出席行政院院會會後記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

行政院日前拍板紓困2.0方案，總規模提高到1兆500億元，其中經濟部將花百億元推動酷碰券刺激消費，引發外界質疑為何不直接發現金，朝野攻防不斷，行政院發言人Kolas Yotaka (谷辣斯．尤達卡)9日在院會會後記者會上重申，「政府其實有發現金」，只是對象是花在真正有需要的人身上。

政府將推出酷碰券，主要參考去年與行動支付業者合作的「你消費．我回饋」活動，以行動支付為主，搭配敬老卡回饋，行動支付消費優惠25％，初步規劃每人每月折扣上限1千元，主要目的是銜接振興抵用券。不過此舉引發多位在野黨人士批評，為何不直接發放現金或消費券？

Kolas Yotaka強調，發現金對象是必須花在刀口上，「政府其實有發現金」，且額度還比2008年金融海嘯還高，但不是無差別地發放，而是針對弱勢者、急需要協助的人，其中中低收入戶就符合發放規定，是「真正需要的人」。

而行政院長蘇貞昌日前也曾提到，如果只有發放現金，固然會有人消費，但也許會有人把錢存起來，以前這樣的做法效果不大，這次政府希望以有效方法帶動消費，讓民眾和產業能夠一起走出困境。