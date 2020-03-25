康健人壽招募600名電銷人員！年假至少10天「優於勞基法」　還可挑戰百萬年薪

▲康健人壽的保險電銷工作工時固定、週休二日，為女性打造友善的職場環境，可有完整的時間陪伴家人，更有機會挑戰高薪，擁有完整的職涯規劃。（圖／康健人壽提供）

記者楊絡懸／台北報導

行政院主計處調查，台灣已婚婦女中，近五成的女性勞動力面臨工作與家庭的兩難；在婚後退出職場，不但造成勞動市場的人力流失，也要面臨重返職場的適應度難題。對此，康健人壽表示，可考慮選擇保險電話銷售工作，具備工時固定、週休二日的特性，也為女性打造友善的職場環境，讓婦女在辛苦打拚事業之餘，仍有時間陪伴家人，更有機會挑戰年薪百萬，並擁有完整的職涯規劃。

康健人壽總經理暨執行長邵駿崴（Tim Shields）表示，因了解現代婦女面對二度就業或轉職時，容易擔心專業知識不足或無法兼顧家庭，康健人壽提供安全、體貼的就業環境，配合專業教育訓練及電話行銷技巧，讓婦女在重返職場時更有自信並獲得成長，也幫助所有同仁擁有更健康、更幸福以及更安心的未來。

電銷人員的職業特性包含工時固定、無須外勤，提供需要照顧家庭的女性截然不同的職涯選擇。一名任職於康健人壽的電銷人員表示，以往在服務業工作，因工時不固定，常無法事先規劃與家人的相處時間；但加入康健人壽後，在主管與同事的協助下，累積保險的專業知識，也能定時上下班陪伴家人，讓工作、專業與收入的成長不停滯。

康健人壽表示，公司提供優於勞基法的休假與福利制度，員工享有10至15天以上的年假，能在工作與生活中取得彈性；而電銷工作相較於一般外勤業務，既不需日晒雨淋，也沒有獨自拜訪陌生客戶的安全顧慮。

另外，康健人壽的升遷管道透明暢通，電銷中心主管有90%皆為內部晉升，更有高達30%的電銷人員收入可達年薪百萬。顧客可透過電銷人員的保險規劃，擁有更安心的人生，也讓保險電銷人員對工作多了一份認同感。

由於康健人壽內部高達75%員工為女性，為了打造友善女性職場，康健人壽也為媽媽提供不同育兒階段的體貼措施，從孕期衛教課程、生育津貼、優良哺乳室，到特約幼兒園補助、親子社團等，於各階段陪伴員工達成工作生活平衡。

康健人壽多次獲得「幸福職場」肯定，並在2019年獲得亞洲權威人力資源刊物HR Asia頒發「亞洲最佳企業雇主獎」，近年積極發展大數據分析等技術，協助電銷人員提高成功交易的機率。據了解，康健人壽將於2020年招募600名電銷人員，公司歡迎二度就業的婦女或新手媽媽踴躍加入。