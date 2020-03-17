台股開盤下跌300點　蘇建榮：國安基金視情況隨時進場

▲蘇建榮、顧立雄受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

新冠肺炎疫情恐慌蔓延，美股道瓊指數暴跌2997點，創史上最大單日跌點，台股17日截至上午9點01分，指數來到9410點、下跌307點。對此，金管會主委顧立雄與財政部長蘇建榮17日出席立法院會前受訪，蘇建榮表示，台股過去兩天成交量都在兩千億以上，表示動能還在，但是美股震盪相當大，國安基金會密切關注它的影響，「對於台灣股市情況，我們不排除隨時召開國安基金管理委員會，視情況決定是否進場。」

美股16日再度雪崩式重挫，一開盤即觸發熔斷機制，道瓊指數終場下跌近3千點，三大指數跌幅全部來到11%以上。台股17日開盤下跌179點、以9538點開出，截至上午9點01分，指數來到9410點、下跌307點。

顧立雄表示，會密切關注今天台股的況狀，也會持續關注外資動向，外資目前匯出的狀況沒有像賣壓那麼大。他也向投資人喊話，對台股仍要有信心，台灣疫情控制得蠻好，應該會給投資人很大的信心，相關紓困振興政策陸續推動，會進一步推動經濟。

針對國安基金是否進場，蘇建榮則表示，台股過去兩天成交量都在兩千億以上，表示動能還在，但是美股震盪相當大，國安基金會密切關注它的影響，「對於台灣股市情況，我們不排除隨時召開國安基金管理委員會，視情況決定是否進場。」

