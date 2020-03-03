快訊／南山董事會通過總經理許妙靜退休案　3/23生效！由資深副總范文偉代理總座

▲南山人壽總經理許妙靜確定退休。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者楊絡懸／台北報導

南山人壽董事會3日決議通過總經理許妙靜退休案。許妙靜多次請辭，去意甚堅，董事會已知留不住，確定於23日生效此人事案；至於總經理職務，將暫時由業務通路功能主管、資深副總經理范文偉代理，自金管會審議核准後生效。

南山人壽說明，許妙靜將於3月23日退休，至金管會審議核准范文偉資格前，總經理職務暫由范文偉資深副總經理代行。

許妙靜自2011年8月1日起隨潤成投資入主，加入南山人壽經營團隊，先後擔任財務長及總經理。南山人壽形容，許妙靜8年多來戮力投入，以專業的金融與財務背景，協助南山人壽由外商分支機構，轉型為道地的本土公司，參與制訂各項業務重要決策，並奠定穩健的財務體系，協助南山達成業務成長及企業永續的目標。

針對主管機關與社會各界近日的評論，南山人壽表示，會虛心接受、深自檢討；南山人壽將奠基於專業、穩健的營運，持續強化公司治理，堅守企業的社會責任，不負廣大保戶的信賴與託付。

至於代理總經理，南山人壽介紹，范文偉自1994年加入南山人壽，歷任分公司主管、地區業務主管等職務，嫻熟南山公司制度與各項運作，經歷豐富完整。自其擔任業務通路功能主管以來，帶領業務團隊屢創佳績，未來將持續帶領本公司經營團隊，期許創造各方面之成長佳績。

【延伸閱讀】

►南山人壽總經理許妙靜「申請退休」 遭尹衍樑記大過後自行下台