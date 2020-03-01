莫斯科每月升2.5度　迎來「最熱冬天」打破140年紀錄

▲莫斯科1月中旬降下了第一場大雪，但卻比平常晚了兩三個月，而且短短幾週後又消失了。（圖／路透）



實習記者劉雪兒／綜合報導

氣候變遷推升全球氣溫，原本應該白雪飄揚的俄羅斯首都莫斯科，創下140年以來最暖溫的冬天，而總統普丁（VladimirPutin）也曾在去年12月時表示，俄羅斯暖化程度確實比其他國家嚴重2.5%。

根據TASS報導，俄羅斯氣象局長費爾芬德（Roman Vilfand）透過媒體表示，他們從140年前就開始記錄天氣數據，其中1960年的冬天平均溫度為攝氏-2.8度，但現在每個月都上升了大約2.5度，溫度的差距令他們難以置信。

▲因為沒有下雪，當局在2019年的跨年活動上，施放人造雪，讓民眾仍可以感受雪國氛圍。（圖／取自免費圖庫Wikimedia Commons）



據報導，莫斯科2月的氣溫再次飆升，上周連續五天打破了記錄，達到攝氏6.67度，雖然1月中旬降下了第一場大雪，但卻比平常晚了兩三個月，而且短短幾週後又消失了。即便如此，費爾芬德還是很有信心的表示，可能會有很長的一段時間，不會再看到這麼暖的冬季，普丁曾表示，俄羅斯暖化程度確實比其他國家嚴重2.5%。

此外，因為沒有下雪，導致莫斯科滑雪場全數關閉，而且樹上卻長出花苞，對比以往來說，足足提早了至少三個多月。莫斯科62歲居民史坦科表示，「這簡直非比尋常，以往這裡的冬天都很冷，新年前幾乎都在下雪，氣候確實變得越來越暖了。」