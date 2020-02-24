捕捉幕後「黑手」　空軍三指部光影魔術師創造美麗構圖

軍聞社／記者周力行高雄報導

「空戰出英雄，地勤一半功。」戰機能夠翱翔長空，背後有無數地勤人員的付出。空軍第三後勤指揮部發動機修護士林佳正上士便是其中一員，他是成就飛官英姿幕後的「黑手」，同時也是以修護人員為主角，創作出不少精彩攝影作品的神「攝」手。

林佳正「幕後的黑手」及「凝神的瞬間」系列攝影作品，先後榮膺國軍第51屆和53屆文藝金像獎美術類攝影項「金像獎」，得獎照片中的場景均來自「發動機裝備試車廠」各個工作崗位；林佳正以細心敏銳的觀察力和攝影視野，將單位同事執行發動機修護的作業實況，配置成觀景窗中的美麗構圖，加之環境光、作業火光及閃燈的巧妙布置，以豐富多變的光影效果增添鮮豔色彩，獲得評審青睞。

除了攝影項的兩次金像獎外，林佳正也在多媒體類文宣短片項競爭中脫穎而出，獲得52屆銅像獎及53屆優選的肯定；兩部得獎作品「幕後的幕後」及「為夢想而戰」中揭露了發動機修護人員日常工作景況，正如旁白說，「你一定看過飛機翱翔天際的模樣，也一定看過飛行員英姿煥發的神情，但你一定沒看過在這背後有一群修護人員，他們必須確認每一根螺桿都正常，確保飛機能夠安全並順利升空」、「他們不要求掌聲，只求能為國家盡一分心力」林佳正透過他的作品，為默默辛勤貢獻的修護人員發聲。

三指部發裝廠政戰處長何中校表示，林佳正儼然成為單位的最佳行銷員。藉由他的作品，除了激勵單位官兵士氣、自我認同感，以及對從事修護工作，確保飛行安全的成就感；也期使國人透過這些作品，得以進一步認識這群捍衛臺海空防的幕後英雄，具體推動全民國防教育。