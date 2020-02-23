火居然沒影子！冷知識揭密　11萬網驚：活到22歲才知道

そういえば、炎に影がないって最近気づいた pic.twitter.com/FxTKd7W67w— リルみふ (@DariFura) February 11, 2020
記者郭卉寧／綜合報導
一名網友在推特上表示，自己某天偶然發現「火沒有影子」，感到相當神奇，而其他人見狀也紛紛覺得不可思議。對此，就有人揭密，火焰沒有影子是因為它和空氣一樣幾乎透明，但「火會發光，且和空氣有不同的外觀，才會讓人覺得沒有影子很特別」。
該名網友日前在推特上傳一張手拿打火機的照片，只見他對著牆壁點火，卻發現牆上只出現手和打火機的黑影，怎樣都沒看見火焰的影子，讓他感到相當不可思議，「最近才發現火沒有影子。」
▼網友表示，最近才發現火焰沒有影子。（圖／翻攝自推特／@DariFura）
照片曝光後，短短幾天內就吸引將近11萬人按讚，也有許多網友開始討論這個話題，甚至還有人親自操作求證，「活到22歲才知道原來火沒有影子」、「我也實驗了，發現連自己的影子都沒有」、「點煙的時候，煙也沒有影子」。
▼還有網友親自操作，證實火真的沒有影子。（圖／翻攝自推特／@bump2867blues）
針對這個現象，有網友認真回應，「如果說火是光能量的聚集，不如說是化學反應過程的氣體，火跟空氣一樣幾乎透明，因為火會發光，而且與空氣有不同的外觀，才會讓人覺得沒有影子很特別」、「手本身不會發光，當電源照向牆壁的光，被手遮住才會造成陰影，而火本身會發光，即使沒遮住光源，也會自己發光，所以不會產生影子」。但有人聽完解釋後，搞笑表示「我的影子很淡（存在感低），跟這有關係嗎」、「那影子很淡的人，本身是火球嗎」。
その理解はちょっと違います…— hedalu244（へだる） (@hedalu244) February 11, 2020
影ができない理由は炎自体は空気と同様ほぼ透明だからで、それが不思議に感じるのは発光しているために空気と違って目に見えるから、というのがより正確です