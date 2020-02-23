火居然沒影子！冷知識揭密　11萬網驚：活到22歲才知道

記者郭卉寧／綜合報導

一名網友在推特上表示，自己某天偶然發現「火沒有影子」，感到相當神奇，而其他人見狀也紛紛覺得不可思議。對此，就有人揭密，火焰沒有影子是因為它和空氣一樣幾乎透明，但「火會發光，且和空氣有不同的外觀，才會讓人覺得沒有影子很特別」。

該名網友日前在推特上傳一張手拿打火機的照片，只見他對著牆壁點火，卻發現牆上只出現手和打火機的黑影，怎樣都沒看見火焰的影子，讓他感到相當不可思議，「最近才發現火沒有影子。」

▼網友表示，最近才發現火焰沒有影子。（圖／翻攝自推特／@DariFura）



照片曝光後，短短幾天內就吸引將近11萬人按讚，也有許多網友開始討論這個話題，甚至還有人親自操作求證，「活到22歲才知道原來火沒有影子」、「我也實驗了，發現連自己的影子都沒有」、「點煙的時候，煙也沒有影子」。

▼還有網友親自操作，證實火真的沒有影子。（圖／翻攝自推特／@bump2867blues）



針對這個現象，有網友認真回應，「如果說火是光能量的聚集，不如說是化學反應過程的氣體，火跟空氣一樣幾乎透明，因為火會發光，而且與空氣有不同的外觀，才會讓人覺得沒有影子很特別」、「手本身不會發光，當電源照向牆壁的光，被手遮住才會造成陰影，而火本身會發光，即使沒遮住光源，也會自己發光，所以不會產生影子」。但有人聽完解釋後，搞笑表示「我的影子很淡（存在感低），跟這有關係嗎」、「那影子很淡的人，本身是火球嗎」。