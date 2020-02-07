酒後玩笑來真的！帥哥買廣告看板徵女友　收到2千份約會邀請





▲馬克在廣告上宣傳自己，並放置在曼徹斯特最熱鬧的一條路。（圖／翻攝自datingmark.co.uk）

實習記者施怡妏／綜合報導

30歲馬克（Mark Rofe）單身一年多，身邊的親朋好友一個個都結婚，自己卻依然孤單一個人，某次喝醉酒和朋友開玩笑表示，「想要買下一個大看板，在上面刊登徵友的廣告」，沒想到竟然收到至少1000份的約會邀請，未來希望可以買下更多的廣告宣傳自己。

根據BBC報導，馬克某次喝醉酒，靈機一動想到可以用廣告看板來宣傳自己，「當我和朋友說自己還是單身的問題時，其中一個朋友開玩笑表示，我應該把自己的臉放在大廣告看板上面。」雖然當下覺得很荒謬，但實際上是個不錯的好主意。





▲馬克目前已收到超過2千份的約會邀請。（圖／翻攝自datingmark.co.uk）

馬克花了425英鎊（約台幣1萬7000元）買下長6公尺、寛3公尺的巨大看板，放置在曼徹斯特最熱鬧的一條路上，每周至少約有46萬名的駕駛經過。他在看板上放了一張自己斜躺的照片，寫下「單身嗎？和馬克來場約會，這可能是您在等待的跡象」，並附上自己的聯絡網站「datingmark.co.uk」。

網站內馬克在自我介紹寫道，「我是馬克，一個長得非常帥氣又謙虛的30歲男人，住在謝菲爾德（Sheffield），目前從事市場營銷工作，您之所以在這裡，是因為您有興趣和我約會（謝謝你，我很受寵若驚），我身邊的朋友都在結婚，只有我是單身，所以我正在努力的找尋對象，如果你對此感到興趣，可以送出邀請。」

自從廣告刊登出來之後，馬克收到許多人約會邀請，目前網站上有2,202份的約會邀請，雖然有一半都是男性朋友，但是對於大家的熱情邀約感到受寵若驚。目前馬克與朋友正在籌資，希望可以買下更多的廣告，刊登在英國的各城市。