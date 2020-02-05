中年夫妻愛分房睡？　過來人曝真相：想要有自己空間

▲中年過後很多人的婚姻都開始暴露出各種各樣的問題，其中分房睡是很常見的一件事。（圖／123RF）

實習記者施怡妏／綜合報導

通常結婚後夫妻都是一起睡同房，但現在有不少老夫老妻選擇分房睡。最近大陸有四名中年人妻接受訪問，分享她為何和老公分房睡，每個人都有不同的想法跟故事，而背後真相令人體諒和感慨。

據《今日頭條》報導，大陸一名網路兩性作家，好奇為何有人選擇和老公分房睡，於是她訪問了4名中年人妻，4人一一道出結婚後的各種問題，導致她們不願意和老公一起睡。

第一位中年人妻是家庭主婦蔣女士，她表示，平常生活很忙，要顧家、顧小孩、還要顧老公，每天從早到晚都在忙家裡的瑣事，覺得活著就是一場戰爭，到了晚上會想要有自己的個人時光，讓自己放鬆一下，釋放心中的壓力，到了第二天才有體力重新戰鬥，「這個年紀的女人，哪裡還有什麼力氣跟老公同房」。

▲很多夫妻選擇了分房睡，拒絕同床，是為了給彼此留一點體面，是為了讓婚姻生活繼續。（圖／123RF）

結婚6年的藺女士坦言老公早就出軌，她表示在發現老公出軌時又憤怒又難過，自己為這個家庭付出這麼多，為老公生兒育女，結果卻遭到背叛，但即便如此依然無法狠下心提出離婚，因為家庭的經濟來源全靠丈夫支撐，為了孩子選擇忍耐，把婚姻經營下去。雖然開不了口提離婚，但是藺女士內心無法再接受丈夫，所以主動提出分房睡，沒辦法和一個背叛自己的男人繼續睡在同一張床上。

結婚20年的謝女士表示，兩夫妻早就沒有感情，與其說是夫妻，其實更像是室友，白天見面都沒有話題可說，更何況是晚上要睡在同一張床。對於彼此的愛只剩下孩子在聯繫，如果不是小孩，我們早就不是夫妻了。謝女生指出，分房睡雖然聽起來有點不近人情，但我們都沒感情了，分不分房睡，其實都沒什麼差別，分房睡對我來說還更好，這樣我的睡眠品質更好。

▲根據統計顯示，分房睡的夫妻不太願意讓別人知道，更不願意講出真正原因，因為擔心被認為婚姻出了問題。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

湯女士表示，不願意同床是因為，只要看到老公就會忍不住生氣，忍不住和他吵架，當初談戀愛時很甜蜜，但是結了婚之後常常看不慣彼此，兩人生活習慣有很多不合的地方，一點點小事都可以吵架，雖然選擇遠離他，讓自己好過之外，內心也比較舒服。

網友們看完文章後也紛紛在底下留言表示，「結婚越久的夫妻，越容易變成怨偶」、「分床睡的時間越長對婚姻越不利，離婚的概率越高，是極不明智的做法，為了孩子及家人，還是多溝通吧！」、「白天是夫妻，晚上是鄰居，各進各的房，各睡各的床」。