「不給加LINE」摔鏡飆罵…怒毆理髮師+巴頭！火爆哥瞎扯：只是提醒守口德

▲理髮師與客人發生口角衝突，遭對方毆打。（示意圖／達志影像）

記者陳羿妏／台北報導

蕭姓理髮師替詹姓工人剪髮時，詹男因為前一位客人透過電話預約理髮而心生不滿，在一陣口角過後，詹竟出手大力毆打蕭男的頭還踹腳，造成其頭部創傷，左手與左腿有多處擦傷、瘀血等，當下蕭男便立即報警處理。士林地院審理，依傷害罪判詹男拘役50日，得易科罰金5萬元。

事情發生在2019年5月2日下午北投龍泉宮內，蕭男當時剛做完前一位客人要收東西時，詹男前來坐上位子圍了圍巾後，憤怒地詢問蕭為何不給電話、也不給加LINE，使得他想理髮卻無法事先預約。蕭男聞言後只用台語回「近溪搭無船」，暗指詹不懂得及時把握；詹男聽聞後情緒立即暴走，先是不斷飆罵，接著又把鏡子往地上摔，再用拳頭歐打蕭男頭部又踹腳，待衝突稍稍緩和後，蕭男立刻報警處理。

詹男事後否認犯行，辯稱當時他與蕭男說要守口德，是對方把他圍巾收起準備不剪了，他才拉住蕭男手試圖不讓他走。詹認為對方是因為這樣的情形才會報警，還誇口說若自己真有打人，蕭男的傷勢就不只是頭部創傷、多處擦傷及瘀青。士林地院審理，認為詹男說詞是在卸責，不予以採信，並表示處理爭執時，應採取正當管道進行，因此依傷害罪判詹男拘役50日，得易科罰金5萬元。

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