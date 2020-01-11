快訊／韓國瑜發表完敗選感言後快閃！「中外記者會」直接取消

▲韓國瑜總統敗選，發表敗選感言。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

決戰2020！國民黨總統候選人韓國瑜票數持續落後，而且差距越拉越大，這也讓守候在國民黨高雄市黨部的支持者眉頭緊皺，紛紛落下眼淚，韓國瑜原定致詞後再召開中外記者會對外說明，但目前確定不開記者會，直接取消。

韓國瑜將開票之夜選定在高雄市國民黨黨部也是高雄競選總部，同時也是上一次縣市長大選開票之夜的地點，韓陣營希望能在相同的地點，迎接另一場勝利的到來。但開票結果韓國瑜卻一直落後，許多支持者眉頭深鎖緊盯螢幕，紛紛流下眼淚。

原先預定韓國瑜會在6點至7點之間先現身在黨部，一直到到8點45分才上台。韓國瑜一上台眼眶泛紅，發表敗選感言，他說「一年多來相挺，跟大家報告有榮幸跟張善政搭檔是我畢生榮幸」接著跟大家深深一鞠躬，他說他已經打電話跟蔡英文總統祝賀，非常感謝大家支持，台灣最寶貴民主自由法治，既然人民做決定，身為參選人服從，我個人努力不夠辜負大家對我期待。」

韓國瑜說「明天還是希望見到團結台灣，我們一定要努力打拼，世界不會等台灣，呼籲蔡真正一心一意開創美好日子，祝福她也期勉她，過安居樂業好日子，期待未來台灣更棒更美好，星期一會回高雄上班，繼續執行肩膀上責任，為台灣、中華民國加油，我們祝福大家，謝謝」，接著一一和台上來賓握手、擁抱。

▲記者會臨時取消 ，記者全傻眼。（圖／記者洪靖宜攝）

但原定結束台上發表後，韓國瑜要再轉往競選總部召開中外記者會對外說明，但卻臨時宣布記者會不開了，臨時取消，令現場媒體錯愕。





▲韓國瑜總統敗選，國際記者會取消。（圖／記者林敬旻攝）